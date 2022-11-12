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"Необыкновенная победа". В Белом доме отреагировали на бегство россиян из Херсона

Цей матеріал також доступний українською
12.11.2022, 06:26
Фото: EPA

Бегство россиян из Херсона является "необыкновенной победой" Украины, заявил в субботу советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, пишет Bloomberg.

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"Похоже, что россияне действительно отступили. И действительно похоже, что украинцы только что одержали необыкновенную победу, когда единственный областной центр, который Россия захватила в этой войне, вернулся под украинский флаг", – сказал он журналистам на борту президентского самолета по пути на саммит в Камбодже.

Салливан также отверг слухи о том, что он якобы просил президента Владимира Зеленского продемонстрировать открытость к мирным переговорам с Москвой.

По словам советника Байдена, в этой войне Украина является стороной мира, а Россия – стороной войны.

Позиция США по этому вопросу неизменна, добавил он: если Украина перестанет воевать – не будет Украины, а если Россия – не будет войны.

Андрій Водяний
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США война Херсон Джейк Салливан
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