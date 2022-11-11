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Данилов исключил замораживание войны после освобождения Херсона: Мы не холодильная камера

Цей матеріал також доступний українською
11.11.2022, 22:07
Данилов исключил замораживание войны после освобождения Херсона: Мы не холодильная камера - Фото
Алексей Данилов (Скриншот видео)

После освобождения Херсона Силы обороны Украины продолжат выполнять свою работу, замораживания войны не будет. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона.

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Секретарь СНБО подчеркнул, что Украина не может останавливаться – необходимо освобождать свои территории независимо от времени года.

"Мы не можем ничего замораживать. Смотрите, мы не холодильная камера. Мы должны освобождать наши территории независимо от погоды, независимо от времени года. Никакой остановки мы допускать не можем, потому что там есть люди наши, мы видим, как они страдают", – сказал Данилов.

Он отметил, что задача, которую ставит президент военным, проста и понятна – освобождение всех украинских территорий от захватчиков.

"И это будет сделано, нужно только время. Будет ли трудно? Да, будет трудно, потому что враг подлый, враг – нельзя сказать, что он слабый, потому что нельзя недооценивать врага", – сказал секретарь СНБО.

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Наталія Медведєва
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война Херсон наступление Алексей Данилов
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