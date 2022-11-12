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На юге оккупанты обстреливают с левого берега Днепра освобожденные территории, им отвечают

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12.11.2022, 17:34
На юге оккупанты обстреливают с левого берега Днепра освобожденные территории, им отвечают - Фото
Ukrainian HIMARS. Фото: Wikipedia

Российские оккупанты обстреливают с левого берега Днепра только что освобожденные населенные пункты Херсонской и Николаевской областей. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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Обстановка на юге остается сложной, но контролируемой, отметили в командовании.

Там сообщили, что в освобожденных населенных пунктах Херсонской и Николаевской областей подразделения Сил обороны проводят стабилизационные мероприятия и закрепляются на вновь занятых позициях. Украинские подразделения зачищают территории, в том числе, ведут поиски переодетых оккупантов и оставленной ими техники.

Противник обустраивает фортификацию оборонительных рубежей на левом берегу Днепра и пытается удержать временно захваченные территории. "В то же время, оказывает огневое влияние по позициям Сил обороны и по только что освобожденным населенным пунктам Херсонской и Николаевской областей", – говорится в сообщении.

Ракетно-артиллерийские подразделения Сил обороны тоже наносили огневые удары по новым позициям врага и районам сосредоточения живой силы, техники и вооружения.

Потери противника за минувшую ночь доразведываются.

В составе вражеского флота насчитывается 19 кораблей и катеров, в том числе один ракетоноситель в готовности к залпу восемью "Калибрами". Все они маневрируют вдоль побережья Крыма, сообщили в ОК "Юг".

Там предупредили, что угроза нанесения врагом ударов с применением высокоточного оружия воздушного, морского базирования и с суши остается "чрезвычайно высокой". Вероятность атак на объекты критической инфраструктуры с применением дронов-камикадзе тоже существует.

Читайте также: В Минобороны показали командующих ВСУ, которые освобождают территории на юге Украины: фото

Вадим Ребрина
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война Херсон Николаев ОК Юг
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