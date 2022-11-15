Херсонская область. На левом берегу Днепра россияне отходят на 15-20 км вглубь — ОК "Юг"
Российские оккупанты отходят вглубь левого берега Днепра в Херсонской области из-за огневого поражения Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире канала Эспрессо.
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По ее словам, противник может угрожать Херсону гипотетически, так как расстояние позволяет обстреливать город из разного вида вооружений.
Она отметила, что ВСУ "тоже не стоят на месте" и ведут контрбатарейную борьбу, из-за чего военные наблюдают движение россиян вглубь региона на левом берегу на расстояние 15-20 км от берега.
Гуменюк заявила, что даже обустроенные рубежи на самом берегу Днепра оккупанты покидают и продвигаются глубже, чтобы учитывать дальнобойность украинской артиллерии.
- Ранее аналитики ISW отметили, что освобождение Херсона стало результатом новаторского использования ракетных систем HIMARS, которыми Вооруженные Силы Украины били по переправам и тылам противника.
- Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что переговоры с Россией утратили актуальность после освобождения Херсона.
- Путин подвергается критике за отход оккупантов из Херсона, Кремль "атакуют" радикальные сторонники войны, в частности, пропагандисты Александр Дугин и Владимир Соловьев, сообщили аналитики ISW.
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