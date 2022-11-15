Херсонская область. На левом берегу Днепра россияне отходят на 15-20 км вглубь — ОК "Юг"

Российские оккупанты отходят вглубь левого берега Днепра в Херсонской области из-за огневого поражения Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире канала Эспрессо.

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По ее словам, противник может угрожать Херсону гипотетически, так как расстояние позволяет обстреливать город из разного вида вооружений.

Она отметила, что ВСУ "тоже не стоят на месте" и ведут контрбатарейную борьбу, из-за чего военные наблюдают движение россиян вглубь региона на левом берегу на расстояние 15-20 км от берега.

Гуменюк заявила, что даже обустроенные рубежи на самом берегу Днепра оккупанты покидают и продвигаются глубже, чтобы учитывать дальнобойность украинской артиллерии.

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Дмитро Гриниченко

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