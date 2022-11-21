UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россияне опять ударили по Херсону: попали в квартиру

Цей матеріал також доступний українською
21.11.2022, 21:07
Россияне опять ударили по Херсону: попали в квартиру - Фото
РСЗО оккупантов (Иллюстративное фото - ЕРА)

Российские оккупанты опять обстреляли Херсон, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил о прилете в квартиру.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По данным замглавы ОП, в Днепровском районе города зафиксирован прилет в квартиру, есть пострадавшие. Сейчас на месте работают спасатели и экстренные службы.

Ранее Тимошенко также сообщил о смерти одного из четырех госпитализированных раненых после устроенного Россией обстрела Херсона в первой половине дня.

  • 11 ноября украинские спецподразделения вошли в Херсон, в центре города подняли государственные флаги.
  • По состоянию на 17 ноября ВСУ освободили 198 населенных пунктов на правом берегу Днепра в Херсонской области и вышли на рубеж реки.

Читайте также: Россия начала системно обстреливать Херсон. На Банковой требуют реакции ООН

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
обстрел война Херсон
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 