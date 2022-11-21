Россияне опять ударили по Херсону: попали в квартиру

Российские оккупанты опять обстреляли Херсон, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил о прилете в квартиру.

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По данным замглавы ОП, в Днепровском районе города зафиксирован прилет в квартиру, есть пострадавшие. Сейчас на месте работают спасатели и экстренные службы.

Ранее Тимошенко также сообщил о смерти одного из четырех госпитализированных раненых после устроенного Россией обстрела Херсона в первой половине дня.

11 ноября украинские спецподразделения вошли в Херсон, в центре города подняли государственные флаги.

По состоянию на 17 ноября ВСУ освободили 198 населенных пунктов на правом берегу Днепра в Херсонской области и вышли на рубеж реки.

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Оксана Житнюк

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