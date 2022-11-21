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Верещук предлагает херсонцам выехать из города на зиму

Цей матеріал також доступний українською
21.11.2022, 23:05
Верещук предлагает херсонцам выехать из города на зиму - Фото
Фото: Ирина Верещук / Facebook

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что жителям Херсона можно выехать из города на зиму. Это, прежде всего, касается женщин с детьми, пожилых людей, больных и маломобильных.

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"С учетом сложной ситуации безопасности в городе и проблем с инфраструктурой, вы можете эвакуироваться на зимний период в более безопасные регионы страны. Правительство предлагает бесплатную эвакуацию в Кривой Рог, Николаев и Одессу, с возможным дальнейшим перемещением на Кировоградщину, Хмельницкую область или в западные регионы Украины ", – говорится в Telegram министра.

Переселенцев, сказала Верещук, обеспечат бесплатным проживанием в приютах, гуманитарной помощью, питанием, медицинской поддержкой. Также будет предоставлена помощь в оформлении справки внутренне перемещенному лицу и денежной помощи от государства и международных организаций.

К моменту деоккупации в Херсоне оставалось около четверти довоенного населения – 70-80 тысяч жителей.

  • В Херсоне с начала ноября нет света. Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань 21 ноября заявил, что первые включения электроэнергии в городе начнутся только через неделю.
  • Водоснабжение будет восстановлено после подачи электричества.

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Андрій Водяний
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