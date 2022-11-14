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Россия разрушила абсолютно всю критическую инфраструктуру в Херсонской области – Зеленский видео

Цей матеріал також доступний українською
14.11.2022, 23:59
Фото: пресс-служба Офиса президента
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Российские оккупанты перед отступлением с правобережной части Херсонской области разрушили там всю критическую инфраструктуру и заминировали все важные объекты. Об этом рассказал в вечернем обращении в понедельник президент Владимир Зеленский.

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"Вот что значит российский флаг – полное опустошение. Нет ни электричества, ни связи, ни интернета, ни телевидения. Оккупанты все уничтожили сами – специально. Вот их спецоперация. Накануне зимы российские оккупанты разрушили людям абсолютно всю критическую инфраструктуру. Абсолютно все важные об'єкты в городе и области заминированы", – сказал президент.

Гендиректор Укрэнерго Владимир Кудрицкий в свою очередь рассказал, что россияне уничтожили энергетический объект, который обеспечивал энергопитание всего правобережья Херсонской области и значительной части Николаевской области.

Два автотрансформатора весом 250 тонн каждый они взорвали, а остальное оборудование расстреляли и разбили.

Поэтому большая часть освобожденной Херсонщины находится без света с 6 ноября. Энергетики ищут возможности для подачи электричества в область по резервным схемам.

Зеленский уверен, что Херсон удастся вернуть к нормальной жизни, как и находящиеся под российской оккупацией другие территории Украины.

Читайте также: "Рубли больше не ходят". Как Херсон возвращается к свободной жизни в Украине: фото

Андрій Водяний
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Владимир Зеленский Херсон Херсонская область война
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