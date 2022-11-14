UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Херсоне осталось не больше 80 000 жителей. До войны было 280 000

Цей матеріал також доступний українською
14.11.2022, 19:46
В Херсоне осталось не больше 80 000 жителей. До войны было 280 000 - Фото
Фото: пресс-служба Офиса президента

В Херсоне сейчас проживает не более 70-80 тысяч человек, сообщил в понедельник Офис президента. Это четверть довоенного населения, составлявшая около 280 000 человек.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В деоккупированном городе очень сложная ситуация с электроснабжением.

"Все вернется. Да, к сожалению, оккупанты, которые уничтожают все на своем пути, разрушили всю сеть электроснабжения. Но наши службы работают, и все вернется", – заявил президент Владимир Зеленский, посетивший Херсон в понедельник.

Зеленский провел в городе совещание по стабилизационным мероприятиям на деоккупированной территории Херсонской области, заслушав доклад командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Херсон" бригадного генерала Александра Тарнавского.

Руководитель областной военной администрации Ярослав Янушевич на совещании заявил, что электрики уже начали восстанавливать линии электропередачи.

"Мы круглосуточно прорабатываем этот вопрос вместе с "Укрэнерго". Сразу за взрывотехниками идут наши электромонтеры. И мы надеемся, что в ближайшее время поставки электроэнергии будут возобновлены", – сообщил он.

Разрабатываются схемы заживления освобожденной Херсонской области из соседних областей – Николаевской и Днепропетровской.

Читайте также: "Рубли больше не ходят". Как Херсон возвращается к свободной жизни в Украине: фото

Андрій Водяний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский война Херсон ярослав янушевич
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 