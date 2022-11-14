В Херсоне осталось не больше 80 000 жителей. До войны было 280 000

В Херсоне сейчас проживает не более 70-80 тысяч человек, сообщил в понедельник Офис президента. Это четверть довоенного населения, составлявшая около 280 000 человек.

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В деоккупированном городе очень сложная ситуация с электроснабжением.

"Все вернется. Да, к сожалению, оккупанты, которые уничтожают все на своем пути, разрушили всю сеть электроснабжения. Но наши службы работают, и все вернется", – заявил президент Владимир Зеленский, посетивший Херсон в понедельник.

Зеленский провел в городе совещание по стабилизационным мероприятиям на деоккупированной территории Херсонской области, заслушав доклад командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Херсон" бригадного генерала Александра Тарнавского.

Руководитель областной военной администрации Ярослав Янушевич на совещании заявил, что электрики уже начали восстанавливать линии электропередачи.

"Мы круглосуточно прорабатываем этот вопрос вместе с "Укрэнерго". Сразу за взрывотехниками идут наши электромонтеры. И мы надеемся, что в ближайшее время поставки электроэнергии будут возобновлены", – сообщил он.

Разрабатываются схемы заживления освобожденной Херсонской области из соседних областей – Николаевской и Днепропетровской.

11 ноября Россия вывела свои войска из Херсона, разрушив за собой все три моста через Днепр в Херсонской области. Президент Украины Владимир Зеленский назвал этот день историческим.

Херсон был оккупирован в самом начале полномасштабной войны – с 1 марта.

Западные страны назвали деоккупацию города экстраординарной победой Украины и стратегическим провалом России.

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Андрій Водяний

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