Армия России ударила из РСЗО по зданию Херсонской ОВА, есть разрушения — фото

Российские оккупанты ударили из реактивных систем залпового огня по зданию Херсонской областной военной администрации. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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По его словам, около 11:00 противник ударил по центру Херсона из РСЗО — снаряды попали в здание ОВА.

Он отметил, что были повреждены два этажа, по предварительной информации, пострадавших нет.

Недавно россияне устроили массированный обстрел Херсона — известно о двух погибших и пяти раненых.

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Дмитро Гриниченко

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