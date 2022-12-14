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Армия России ударила из РСЗО по зданию Херсонской ОВА, есть разрушения — фото

Цей матеріал також доступний українською
14.12.2022, 12:23
Армия России ударила из РСЗО по зданию Херсонской ОВА, есть разрушения — фото - Фото
Последствия удара по Херсону (Фото: Кирилл Тимошенко)

Российские оккупанты ударили из реактивных систем залпового огня по зданию Херсонской областной военной администрации. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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По его словам, около 11:00 противник ударил по центру Херсона из РСЗО — снаряды попали в здание ОВА.

Он отметил, что были повреждены два этажа, по предварительной информации, пострадавших нет. 

Недавно россияне устроили массированный обстрел Херсона — известно о двух погибших и пяти раненых.

Последствия обстрела Херсона (Фото: Кирилл Тимошенко)

Последствия обстрела Херсона (Фото: Кирилл Тимошенко)

Читайте также: Херсон. Армия России продолжает мощные обстрелы, в городе пропал свет — глава ОВА

Дмитро Гриниченко
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война Херсон обстрелы
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