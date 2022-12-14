Армия России ударила из РСЗО по зданию Херсонской ОВА, есть разрушения — фото
14.12.2022, 12:23
Последствия удара по Херсону (Фото: Кирилл Тимошенко)
Российские оккупанты ударили из реактивных систем залпового огня по зданию Херсонской областной военной администрации. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
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По его словам, около 11:00 противник ударил по центру Херсона из РСЗО — снаряды попали в здание ОВА.
Он отметил, что были повреждены два этажа, по предварительной информации, пострадавших нет.
Недавно россияне устроили массированный обстрел Херсона — известно о двух погибших и пяти раненых.
- 3 декабря в оперативном командовании "Юг" заявили, что россияне начали обстреливать объекты энергетики в Херсоне, как только там дали свет.
- 6 декабря противник нанес удар по инфраструктурному объекту в Херсоне, погиб один человек.
- Гаражные помещения АО "Херсоноблэнерго" в ночь на 11 декабря попали под российские обстрелы.
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