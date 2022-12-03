Только восстановили свет в Херсоне, россияне стали бить по объектам энергетики – ОК "Юг"
Российские оккупанты обстреливают Херсон с левого берега Днепра и стараются попадать дальше – вглубь правого берега. Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.
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Гуменюк отметила, что российские войска продолжают вести огонь по освобожденному Херсону.
"Они продолжают обстреливать непосредственно населенные пункты, которые расположены вдоль Днепра, и пытаются попасть глубже, чтобы держать в напряжении все население деоккупированных территорий – насколько им хватает оружия", – сказала спикер ОК "Юг".
Она отметила, что сообщения о восстановлении объектов инфраструктуры и подачи электричества раздражают россиян, и они пытаются сразу "отреагировать".
"Как только возобновили электричество в Херсоне, они начали бить по этим объектам инфраструктуры", – сообщила Гуменюк.
- После освобождения от россиян Херсона и населенных пунктов области оккупанты регулярно обстреливают эту территорию.
- 24 ноября Янушевич сообщил, что российские оккупанты снова обстреляли Херсон, в результате чего погибли четыре человека.
- Недавно в течение суток оккупанты 49 раз обстреляли территорию области, в результате чего погибли 10 человек, более 50 получили ранения.
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