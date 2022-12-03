Российские оккупанты обстреливают Херсон с левого берега Днепра и стараются попадать дальше – вглубь правого берега. Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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Гуменюк отметила, что российские войска продолжают вести огонь по освобожденному Херсону.

"Они продолжают обстреливать непосредственно населенные пункты, которые расположены вдоль Днепра, и пытаются попасть глубже, чтобы держать в напряжении все население деоккупированных территорий – насколько им хватает оружия", – сказала спикер ОК "Юг".

Она отметила, что сообщения о восстановлении объектов инфраструктуры и подачи электричества раздражают россиян, и они пытаются сразу "отреагировать".

"Как только возобновили электричество в Херсоне, они начали бить по этим объектам инфраструктуры", – сообщила Гуменюк.

После освобождения от россиян Херсона и населенных пунктов области оккупанты регулярно обстреливают эту территорию.

24 ноября Янушевич сообщил, что российские оккупанты снова обстреляли Херсон, в результате чего погибли четыре человека.

Недавно в течение суток оккупанты 49 раз обстреляли территорию области, в результате чего погибли 10 человек, более 50 получили ранения.

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Наталія Медведєва

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