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Только восстановили свет в Херсоне, россияне стали бить по объектам энергетики – ОК "Юг"

Цей матеріал також доступний українською
03.12.2022, 11:51
Только восстановили свет в Херсоне, россияне стали бить по объектам энергетики – ОК
Наталья Гуменюк (Скриншот видео)

Российские оккупанты обстреливают Херсон с левого берега Днепра и стараются попадать дальше – вглубь правого берега. Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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Гуменюк отметила, что российские войска продолжают вести огонь по освобожденному Херсону.

"Они продолжают обстреливать непосредственно населенные пункты, которые расположены вдоль Днепра, и пытаются попасть глубже, чтобы держать в напряжении все население деоккупированных территорий – насколько им хватает оружия", – сказала спикер ОК "Юг".

Она отметила, что сообщения о восстановлении объектов инфраструктуры и подачи электричества раздражают россиян, и они пытаются сразу "отреагировать".

"Как только возобновили электричество в Херсоне, они начали бить по этим объектам инфраструктуры", – сообщила Гуменюк.

  • После освобождения от россиян Херсона и населенных пунктов области оккупанты регулярно обстреливают эту территорию.
  • 24 ноября Янушевич сообщил, что российские оккупанты снова обстреляли Херсон, в результате чего погибли четыре человека.
  • Недавно в течение суток оккупанты 49 раз обстреляли территорию области, в результате чего погибли 10 человек, более 50 получили ранения.

Читайте также: Херсон. Армия России продолжает мощные обстрелы, в городе пропал свет — глава ОВА

Наталія Медведєва
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Херсон ОК Юг война
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