Херсон. Армия России продолжает мощные обстрелы, в городе пропал свет — глава ОВА

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон, в результате чего в городе пропал свет. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

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По его словам, в областном центре пропало напряжение в электросетях — это случилось из-за мощных обстрелов Херсона россиянами.

Он отметил, что Херсоноблэнерго уже работает над устранением проблемы.

После освобождения от россиян Херсона и населенных пунктов области оккупанты регулярно обстреливают эту территорию.

24 ноября Янушевич сообщил, что российские оккупанты снова обстреляли Херсон, в результате чего погибли четыре человека.

Недавно в течение суток оккупанты 49 раз обстреляли территорию области, в результате чего погибли 10 человек, более 50 получили ранения.

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Дмитро Гриниченко

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