Херсон. Армия России продолжает мощные обстрелы, в городе пропал свет — глава ОВА
01.12.2022, 08:40
Последствия обстрелов в районе Херсона (Фото: EPA)
Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон, в результате чего в городе пропал свет. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.
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По его словам, в областном центре пропало напряжение в электросетях — это случилось из-за мощных обстрелов Херсона россиянами.
Он отметил, что Херсоноблэнерго уже работает над устранением проблемы.
- После освобождения от россиян Херсона и населенных пунктов области оккупанты регулярно обстреливают эту территорию.
- 24 ноября Янушевич сообщил, что российские оккупанты снова обстреляли Херсон, в результате чего погибли четыре человека.
- Недавно в течение суток оккупанты 49 раз обстреляли территорию области, в результате чего погибли 10 человек, более 50 получили ранения.
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