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Враг массированно обстрелял жилые кварталы Херсонской области: есть погибшие и раненые

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25.11.2022, 12:37
Враг массированно обстрелял жилые кварталы Херсонской области: есть погибшие и раненые - Фото
Ярослав Янушевич (Фото - скриншот из видео)

Прошлой ночью Херсон и область подверглись сильным артиллерийским ударам со стороны оккупантов, занявших позиции на левом берегу Днепра. В результате обстрелов в Херсонской области погибли 10 мирных жителей, 54 – ранены. Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

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По его данным, россияне за минувшие сутки 49 раз обстреляли территорию Херсонской области.

В Херсоне под вражеским массированным артиллерийским обстрелом находились жилые кварталы микрорайонов Таврический и Жилпоселок. В городе россияне попали в частные и многоквартирные дома, судостроительный завод, здание на территории школы, газовые трубы.

Также враг обстрелял Зеленовку, Чернобаевку и Степановку. В Бериславе в результате обстрелов повреждены частные дома.

"К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения. Россияне убили 10 жителей Херсонской области, еще 54 человека получили ранения разной степени тяжести", – написал Янушевич.

Корреспондент британского издания The Guardian Изобель Кошив, находящаяся в Херсоне, сообщила, что минувшей ночью город подвергся сильным артиллерийским обстрелам.

"Город… был относительно целым. Но если Россия захочет превратить его в Харьков-2, где повреждено каждое 3-4 здание, то сможет это сделать. Их линия фронта проходит через реку. Хотя в случае с Херсоном шансов на то, что обстрел города приведет к какой-либо победе или наступлению России, еще меньше", – сообщила журналистка.

  • 24 ноября вечером Янушевич сообщил, что российские оккупанты снова обстреляли Херсон, в результате чего погибли четыре человека.
  • После освобождения от россиян Херсона и населенных пунктов области оккупанты регулярно обстреливают эту территорию.
Вадим Ребрина
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