Россияне ударили из артиллерии и РСЗО по Херсону, четыре человека погибли – видео с места
24.11.2022, 21:08
РСЗО оккупантов в Украине (Фото: EPA)
Российские оккупанты снова обстреляли Херсон, в результате чего погибли четыре человека. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич и показал видео с места трагедии.
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По данным главы ОВА, около 17:00 российские оккупанты из артиллерии и реактивных систем залпового огня открыли огонь по жилому району города.
В результате обстрелов загорелась многоэтажка, российские снаряды попали и на детскую площадку.
Янушевич сообщил о 10 пострадавших в результате обстрела, четверо из которых погибли.
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