Россияне ударили из артиллерии и РСЗО по Херсону, четыре человека погибли – видео с места

Российские оккупанты снова обстреляли Херсон, в результате чего погибли четыре человека. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич и показал видео с места трагедии.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По данным главы ОВА, около 17:00 российские оккупанты из артиллерии и реактивных систем залпового огня открыли огонь по жилому району города.

В результате обстрелов загорелась многоэтажка, российские снаряды попали и на детскую площадку.

Янушевич сообщил о 10 пострадавших в результате обстрела, четверо из которых погибли.

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.