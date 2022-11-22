Херсонские власти рассказали, как можно эвакуироваться из области: список вариантов

Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич обнародовал информацию о возможных вариантах эвакуации жителей области в более безопасные районы.

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Во-первых, жители Херсона, желающие временно выехать в другие регионы, могут обратиться на горячую линию ОВА: 0800330951 или 091 481 78 45; Telegram: @khoda_help_bot.

Также, по информации Янушевича, людям могут помочь в таких волонтерских объединениях:

Волонтерская организация Help People. Организует бесплатную эвакуацию микроавтобусами в Николаев. Разрешается брать с собой домашних питомцев. Телефон: 093-69-69-788.

Фонд "Світлі справи" помогает эвакуироваться и предоставляет временное убежище. Телефон: 0800-300-520; телефон для получения информации о временном убежище 095-892-85-89 (Виктория).

Волонтерская группа по бесплатной эвакуации "Добра справа" принимает заявки на эвакуацию из Херсона по ссылке.

Благотворительный фонд "Берегиня" эвакуирует людей из Херсона и Берислава, регистрация по ссылке.

Эвакуация маломобильных и пожилых людей каретами скорой помощи в Днепр с временным убежищем (099)-7509-992.

Янушевич также напомнил, что при Херсонской ОВА действует гуманитарный штаб. Телефон: 0666374985; мессенджеры: 0981761698 (Viber, Telegram, Signal, WhatsApp).

21 ноября вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что жителям Херсона можно выехать из города на зиму. Это, прежде всего, касается женщин с детьми, пожилых людей, больных и маломобильных.

Вадим Ребрина

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