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Херсоноблэнерго попало под российский обстрел: уничтожены три автомобиля – фото

Цей матеріал також доступний українською
11.12.2022, 11:22
Херсоноблэнерго попало под российский обстрел: уничтожены три автомобиля – фото - Фото
Фото: Херсонская ОВА

Гаражные помещения АО "Херсоноблэнерго" в ночь на 11 декабря попали под российские обстрелы, сообщили в Telegram глава обладминистрации Ярослав Янушевич и Херсонский городской совет.

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В результате обстрела уничтожены три служебных автомобиля энергетиков, поврежден ангар и еще пять единиц техники.

Возник пожар на площади 30 кв. м, который ликвидировали пожарные.

Херсоноблэнерго попало под российский обстрел: уничтожены три автомобиля – фото

Херсоноблэнерго попало под российский обстрел: уничтожены три автомобиля – фото

Херсоноблэнерго попало под российский обстрел: уничтожены три автомобиля – фото

Всего 10 декабря российские оккупанты 45 раз обстреляли территорию Херсонской области из артиллерии, ракетных систем залпового огня, танков и минометов.

Кроме гаражей Херсоноблэнерго, снаряды попали в родильное отделение херсонской больницы, кафе, частные и многоэтажные дома.

Из-за обстрелов погибли двое гражданских, еще пятеро получили ранения разной степени тяжести.

Андрій Водяний
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война энергетика Херсон Херсоноблэнерго
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