Херсоноблэнерго попало под российский обстрел: уничтожены три автомобиля – фото

Гаражные помещения АО "Херсоноблэнерго" в ночь на 11 декабря попали под российские обстрелы, сообщили в Telegram глава обладминистрации Ярослав Янушевич и Херсонский городской совет.

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В результате обстрела уничтожены три служебных автомобиля энергетиков, поврежден ангар и еще пять единиц техники.

Возник пожар на площади 30 кв. м, который ликвидировали пожарные.

Всего 10 декабря российские оккупанты 45 раз обстреляли территорию Херсонской области из артиллерии, ракетных систем залпового огня, танков и минометов.

Кроме гаражей Херсоноблэнерго, снаряды попали в родильное отделение херсонской больницы, кафе, частные и многоэтажные дома.

Из-за обстрелов погибли двое гражданских, еще пятеро получили ранения разной степени тяжести.

3 декабря в оперативном командовании "Юг" заявили, что россияне начали обстреливать объекты энергетики в Херсоне, как только там дали свет.

Перед отступлением с правого берега Херсонской области россияне уничтожили или заминировали всю энергетическую инфраструктуру региона.

Андрій Водяний

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