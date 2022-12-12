Армия России массированно обстреляла Херсон, есть погибшие и раненые — глава ОВА

Российские оккупанты устроили массированный обстрел Херсона — известно о двух погибших и пяти раненых. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

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По его словам, противник атаковал микрорайон ХБК — на данный момент известно о семи пострадавших, из которых двое погибли.

Он отметил, что скорая помощь и Красный Крест также направляются на микрорайон Остров, количество пострадавших пока неизвестно.

Чиновник призвал жителей города спускаться в укрытия, если они слышат звуки взрывов.

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Дмитро Гриниченко

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