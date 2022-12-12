Армия России массированно обстреляла Херсон, есть погибшие и раненые — глава ОВА
12.12.2022, 15:37
РСЗО россиян (Фото: ресурс оккупантов)
Российские оккупанты устроили массированный обстрел Херсона — известно о двух погибших и пяти раненых. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.
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По его словам, противник атаковал микрорайон ХБК — на данный момент известно о семи пострадавших, из которых двое погибли.
Он отметил, что скорая помощь и Красный Крест также направляются на микрорайон Остров, количество пострадавших пока неизвестно.
Чиновник призвал жителей города спускаться в укрытия, если они слышат звуки взрывов.
- 3 декабря в оперативном командовании "Юг" заявили, что россияне начали обстреливать объекты энергетики в Херсоне, как только там дали свет.
- 6 декабря противник нанес удар по инфраструктурному объекту в Херсоне, погиб один человек.
- Гаражные помещения АО "Херсоноблэнерго" в ночь на 11 декабря попали под российские обстрелы.
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