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Армия России массированно обстреляла Херсон, есть погибшие и раненые — глава ОВА

Цей матеріал також доступний українською
12.12.2022, 15:37
Армия России массированно обстреляла Херсон, есть погибшие и раненые — глава ОВА - Фото
РСЗО россиян (Фото: ресурс оккупантов)

Российские оккупанты устроили массированный обстрел Херсона — известно о двух погибших и пяти раненых. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

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По его словам, противник атаковал микрорайон ХБК — на данный момент известно о семи пострадавших, из которых двое погибли. 

Он отметил, что скорая помощь и Красный Крест также направляются на микрорайон Остров, количество пострадавших пока неизвестно. 

Чиновник призвал жителей города спускаться в укрытия, если они слышат звуки взрывов. 

Читайте также: Херсон. Армия России продолжает мощные обстрелы, в городе пропал свет — глава ОВА

Дмитро Гриниченко
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война Херсон обстрелы ярослав янушевич
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