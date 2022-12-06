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Армия России ударила по инфраструктуре Херсона, есть погибший — Офис президента

Цей матеріал також доступний українською
06.12.2022, 16:25
Армия России ударила по инфраструктуре Херсона, есть погибший — Офис президента - Фото
Херсон (Фото: Офис президента)

Российские оккупанты нанесли удар по инфраструктурному объекту в Херсоне, погиб один человек. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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По его словам, противник снова обстрелял Херсон — попали в объект инфраструктуры.

Согласно предварительной информации, известно об одном погибшем.

На месте удара уже работают спасатели. 

5 декабря враг выпустил по Украине свыше 70 ракет, 61 из них сбили. 23 ноября в предпоследней массированной атаке также выпустили около 70 ракет, 50 сбили. Налеты наносят значительный ущерб энергосистеме: в конце ноября Украина пережила национальный блекаут, после атака в начале декабря система устояла. Атаки россиян оставляют без электричества даже Молдову.

  • После освобождения от россиян Херсона и населенных пунктов области оккупанты регулярно обстреливают эту территорию.
  • 24 ноября глава ОВА Ярослав Янушевич сообщил, что российские оккупанты снова обстреляли Херсон, в результате чего погибли четыре человека.
  • Недавно в течение суток оккупанты 49 раз обстреляли территорию области, в результате чего погибли 10 человек, более 50 получили ранения.

Читайте также: Херсон. Армия России продолжает мощные обстрелы, в городе пропал свет — глава ОВА

Дмитро Гриниченко
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война Херсон обстрелы офис президента критическая инфраструктура
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