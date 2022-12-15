Россияне обесточили Херсон
15.12.2022, 13:16
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Из-за обстрела российских оккупантов освобожденный Херсон остался без света. Об этом сообщил в Тelegram глава местной областной военной администрации Ярослав Янушкевич.
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"Херсон полностью обесточен из-за вражеских обстрелов", – написал он.
По словам чиновника, все еще продолжаются сильные обстрелы объекта критической инфраструктуры в Корабельном районе города.
Как только станет относительно безопасно, энергетики начнут восстанавливать электросети, уточнил он.
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