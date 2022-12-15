Россияне обесточили Херсон

Из-за обстрела российских оккупантов освобожденный Херсон остался без света. Об этом сообщил в Тelegram глава местной областной военной администрации Ярослав Янушкевич.

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"Херсон полностью обесточен из-за вражеских обстрелов", – написал он.

По словам чиновника, все еще продолжаются сильные обстрелы объекта критической инфраструктуры в Корабельном районе города.

Как только станет относительно безопасно, энергетики начнут восстанавливать электросети, уточнил он.

Утром 15 декабря россияне нанесли удар по центру Херсона, есть погибшие.

The Wall Street Journal рассказала, как партизаны сыграли ключевую роль в освобождении Херсона.

Євген Пилипенко

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