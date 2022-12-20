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Россияне продолжают обстреливать жилые кварталы Херсона, убили двух человек

Цей матеріал також доступний українською
20.12.2022, 10:59
Россияне продолжают обстреливать жилые кварталы Херсона, убили двух человек - Фото
Здание Херсонской ОВА (фото - Кирилл Тимошенко/Telegram)

Российские захватчики продолжают обстреливать Херсон и населенные пункты области. За сутки 19 декабря в результате обстрелов оккупантов погибли два человека. Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

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По информации главы ОВА, 19 декабря россияне 42 раза обстреливали Херсонскую область.

Вражеская армия вела огонь по гражданским населенным пунктам из артиллерии, РСЗО, минометов, танков, также по области был нанесен ракетный удар.

Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.

Янушевич сообщил, что россияне попали в объект критической инфраструктуры, образовательное учреждение, здание Херсонской ОГА, частные и многоквартирные дома.

"К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения. За прошедшие сутки россияне убили двух человек, три человека получили ранения разной степени тяжести", – написал глава Херсонской ОВА.

Читайте акже: Россияне ударили по центру Херсона, образовался пролом в здании облгосадминистрации – фото

Наталія Медведєва
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война Херсон ярослав янушевич
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