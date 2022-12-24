Россия обстреляла центр Херсона: погибли пять человек, 20 ранены
Россия обстреляла центр Херсона, есть погибшие и раненые, сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, в центре Херсона было много людей в выходной день. Разрушены здания, на кадрах видно горящие машины.
По состоянию на 11:43 известно о пяти погибших и 20 раненых.
Президент Зеленский написал, что соцсети будут маркировать кадры из Херсона как чувствительный контент, но это – реальная жизнь украинцев.
"Страна-террорист продолжает нести русский мир в виде обстрелов гражданского населения. Херсон. Утром, в субботу, в канун Рождества, в центральной части города. Это не военные объекты, это не война по правилам. Это террор, это убийства ради устрашения и удовольствия. Мир должен видеть и понимать, против какого абсолютного зла мы воюем", – заявил президент.
ВНИМАНИЕ: НИЖЕ ОПУБЛИКОВАНЫ ЖЕСТОКИЕ КАДРЫ ИЗ ЦЕНТРА ХЕРСОНА.
- Россия регулярно бьет артиллерией по Херсону через Днепр.
- В ночь на 24 декабря Россия ударила ракетами по пригороду Запорожья: несколько попали в гимназию.
Читайте также: Часть Херсона может остаться без света, воды и отопления. Жителей призвали эвакуироваться
Комментарии