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Россия обстреляла центр Херсона: погибли пять человек, 20 ранены

Цей матеріал також доступний українською
24.12.2022, 11:53
Россия обстреляла центр Херсона: погибли пять человек, 20 ранены - Фото
Обстрел центра Херсона, 24 декабря (фото - ТИМОШЕНКО, Telegram)

Россия обстреляла центр Херсона, есть погибшие и раненые, сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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По его словам, в центре Херсона было много людей в выходной день. Разрушены здания, на кадрах видно горящие машины.

По состоянию на 11:43 известно о пяти погибших и 20 раненых.

Президент Зеленский написал, что соцсети будут маркировать кадры из Херсона как чувствительный контент, но это – реальная жизнь украинцев.

"Страна-террорист продолжает нести русский мир в виде обстрелов гражданского населения. Херсон. Утром, в субботу, в канун Рождества, в центральной части города. Это не военные объекты, это не война по правилам. Это террор, это убийства ради устрашения и удовольствия. Мир должен видеть и понимать, против какого абсолютного зла мы воюем", – заявил президент.

ВНИМАНИЕ: НИЖЕ ОПУБЛИКОВАНЫ ЖЕСТОКИЕ КАДРЫ ИЗ ЦЕНТРА ХЕРСОНА.

Россия обстреляла центр Херсона: погибли пять человек, 20 ранены

Россия обстреляла центр Херсона: погибли пять человек, 20 ранены

Россия обстреляла центр Херсона: погибли пять человек, 20 ранены

Россия обстреляла центр Херсона: погибли пять человек, 20 ранены

Россия обстреляла центр Херсона: погибли пять человек, 20 ранены

Россия обстреляла центр Херсона: погибли пять человек, 20 ранены

Читайте также: Часть Херсона может остаться без света, воды и отопления. Жителей призвали эвакуироваться

Марко Сировой
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