Россия ночью ударила ракетами по пригороду Запорожья: несколько попали в гимназию – фото
24.12.2022, 08:22
Ракетный удар по пригороду Запорожья (фото - Александр Старух, Telegram)
В ночь на 24 декабря армия России нанесла ракетный удар по пригороду Запорожья, сообщил глава областной военной администрации Александр Старух.
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По его словам, несколько ракет попали по гимназии в Степненской общине. Также повреждены дома рядом. Пострадавших нет.
- 22 декабря украинские военные результативно ударили по артиллерии армии РФ в Запорожской области.
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