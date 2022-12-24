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Россия ночью ударила ракетами по пригороду Запорожья: несколько попали в гимназию – фото

Цей матеріал також доступний українською
24.12.2022, 08:22
Россия ночью ударила ракетами по пригороду Запорожья: несколько попали в гимназию – фото - Фото
Ракетный удар по пригороду Запорожья (фото - Александр Старух, Telegram)

В ночь на 24 декабря армия России нанесла ракетный удар по пригороду Запорожья, сообщил глава областной военной администрации Александр Старух.

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По его словам, несколько ракет попали по гимназии в Степненской общине. Также повреждены дома рядом. Пострадавших нет.

Россия ночью ударила ракетами по пригороду Запорожья: несколько попали в гимназию – фото

Читайте также: Зеленский ответил на петицию жительницы Запорожья о NASAMS для защиты города от ракет РФ

Марко Сировой
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