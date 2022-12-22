Зеленский ответил на петицию жительницы Запорожья о NASAMS для защиты города от ракет РФ
Президент Владимир Зеленский поручил главнокомандующему Вооруженными Силами Украины Валерию Залужному, "на которого возложена ответственность за организацию противовоздушной обороны и руководство ею", рассмотреть предоставление Запорожью большей защиты от российских ракет. Об этом говорится в ответе главы государства на электронную петицию.
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Автор петиции Дарья Тарадайко написала, что Запорожье "срочно нуждается в защите от ежедневных обстрелов со стороны врага" и "дайте Запорожью систему ПВО NASAMS".
Президент отметил, что ПВО Запорожья осуществляется в общей системе ПВО Украины, а ВСУ в условиях активных боевых действий на значительной территории выполняют задачи "с применением всех имеющихся сил и средств для защиты от ударов с воздуха".
Зеленский напомнил, что обеспечение мощной ПВО и создание воздушного щита для защиты критической и гражданской инфраструктуры – "вопрос №1", и для этого работают все, от военных до дипломатов.
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"Уверен, что современные средства ПВО, которые в ближайшее время должны поступить в ВСУ от наших международных партнеров, помогут защитить граждан Украины, в том числе и жителей Запорожья, от российского ракетного террора", – написал президент.
Зеленский просит главкома ВСУ "проинформировать автора" петиции о результатах рассмотрения возможности усиления ПВО Запорожья.
- В начале зимы в США обсуждали передачу Украине NASAMS с Ближнего Востока.
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