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Зеленский ответил на петицию жительницы Запорожья о NASAMS для защиты города от ракет РФ

Цей матеріал також доступний українською
22.12.2022, 11:27
Зеленский ответил на петицию жительницы Запорожья о NASAMS для защиты города от ракет РФ - Фото
Пусковая установка NASAMS (фото — Flickr @richie_v)

Президент Владимир Зеленский поручил главнокомандующему Вооруженными Силами Украины Валерию Залужному, "на которого возложена ответственность за организацию противовоздушной обороны и руководство ею", рассмотреть предоставление Запорожью большей защиты от российских ракет. Об этом говорится в ответе главы государства на электронную петицию.

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Автор петиции Дарья Тарадайко написала, что Запорожье "срочно нуждается в защите от ежедневных обстрелов со стороны врага" и "дайте Запорожью систему ПВО NASAMS".

Президент отметил, что ПВО Запорожья осуществляется в общей системе ПВО Украины, а ВСУ в условиях активных боевых действий на значительной территории выполняют задачи "с применением всех имеющихся сил и средств для защиты от ударов с воздуха".

Зеленский напомнил, что обеспечение мощной ПВО и создание воздушного щита для защиты критической и гражданской инфраструктуры – "вопрос №1", и для этого работают все, от военных до дипломатов.

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"Уверен, что современные средства ПВО, которые в ближайшее время должны поступить в ВСУ от наших международных партнеров, помогут защитить граждан Украины, в том числе и жителей Запорожья, от российского ракетного террора", – написал президент.

СПРАВКА. NASAMS (Norwegian/National Advanced Surface to Air Missile System) – разработанный норвежской фирмой Kongsberg Defence & Aerospace совместно с американской фирмой Raytheon мобильный ЗРК для уничтожения воздушных объектов противника (БПЛА, баллистические ракеты, вертолеты, самолеты, крылатые ракеты, прочее) средних малых высотах при любых метеоусловиях. Может поражать цели на расстоянии до 180 км и высоте до 21 км. Батарея ЗРК поколения II состоит из 12 пусковых установок (каждая несет шесть ракет), восьми радаров, одного центра управления огнем, одной машины с электронно-оптической камерой и одного автомобиля Tactical Control Cell. Вероятность поражения цели одной ракетой – 85%. Максимальная скорость цели – 1 км/с. Принят на вооружение в Норвегии в 1994 году. Выпущено три поколения ЗРК.

Зеленский просит главкома ВСУ "проинформировать автора" петиции о результатах рассмотрения возможности усиления ПВО Запорожья.

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Євген Пилипенко
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Владимир Зеленский война пво ракетный удар С-300 Запорожье петиция про Ракетный щит NASAMS
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