В США обсуждают переброску в Украину NASAMS с Ближнего Востока – глава Raytheon
США работают над переброской нескольких NASAMS в Украину из стран Ближнего Востока. Об этом сказал в интервью генеральный директор компании Raytheon Technologies Грег Хейс, пишет Politico.
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По словам Хейса, поставлена задача отправить в Украину в течение следующих трех-шести месяцев передовые зенитно-ракетные комплексы, которые сейчас размещены в странах Ближнего Востока, а взамен США в течение следующих двух лет усилят системы ПВО в регионе новыми NASAMS.
Хейс отметил, что перебросить системы ПВО с Ближнего Востока быстрее, чем строить их в США. На создание NASAMS сейчас уходит два года из-за времени, необходимого для покупки электронных компонентов и ракетных двигателей.
Raytheon отказался назвать изданию страны Ближнего Востока, которые могут стать "донорами" NASAMS для Украины, однако по данным Агентства по сотрудничеству в области безопасности и обороны их покупателями в регионе являются Оман и Катар.
Сегодня стало известно, что Пентагон заключил контракт с Raytheon Technologies на производство ЗРК NASAMS для ВСУ на сумму свыше $1,2 млрд.
После недавних воздушных атак оккупантов в Украине и в Пентагоне заявили, что эффективность NASAMS против российских ракет "была стопроцентной".
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