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В США обсуждают переброску в Украину NASAMS с Ближнего Востока – глава Raytheon

Цей матеріал також доступний українською
02.12.2022, 00:26
В США обсуждают переброску в Украину NASAMS с Ближнего Востока – глава Raytheon - Фото
ЗРК NASAMS (Фото - EPA)

США работают над переброской нескольких NASAMS в Украину из стран Ближнего Востока. Об этом сказал в интервью генеральный директор компании Raytheon Technologies Грег Хейс, пишет Politico.

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По словам Хейса, поставлена задача отправить в Украину в течение следующих трех-шести месяцев передовые зенитно-ракетные комплексы, которые сейчас размещены в странах Ближнего Востока, а взамен США в течение следующих двух лет усилят системы ПВО в регионе новыми NASAMS.

Хейс отметил, что перебросить системы ПВО с Ближнего Востока быстрее, чем строить их в США. На создание NASAMS сейчас уходит два года из-за времени, необходимого для покупки электронных компонентов и ракетных двигателей.

Raytheon отказался назвать изданию страны Ближнего Востока, которые могут стать "донорами" NASAMS для Украины, однако по данным Агентства по сотрудничеству в области безопасности и обороны их покупателями в регионе являются Оман и Катар.

Сегодня стало известно, что Пентагон заключил контракт с Raytheon Technologies на производство ЗРК NASAMS для ВСУ на сумму свыше $1,2 млрд.

СПРАВКА. NASAMS (Norwegian/National Advanced Surface to Air Missile System) — разработанный норвежской фирмой Kongsberg Defence & Aerospace совместно с американской фирмой Raytheon мобильный ЗРК для уничтожения воздушных объектов противника (БПЛА, баллистические ракеты, вертолеты, самолеты, крылатые ракеты, другое) на средних и малых высотах при любых метеоусловиях. Может поражать цели на расстоянии до 180 км и высоте до 21 км. Батарея ЗРК поколения II состоит из 12 пусковых установок (каждая несет шесть ракет), восьми радаров, одного центра управления огнем, одной машины с электронно-оптической камерой и одного автомобиля Tactical Control Cell. Вероятность поражения цели одной ракетой – 85%. Максимальная скорость поражаемой цели – 1 км/с. Принят на вооружение в Норвегии в 1994 году. Выпущено три поколения ЗРК.

После недавних воздушных атак оккупантов в Украине и в Пентагоне заявили, что эффективность NASAMS против российских ракет "была стопроцентной".

Читайте мнение: Первые NASAMS и Aspide уже в Украине. Следующая цель – самолеты. У прозрения страшная цена

Сергій Бережний
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Грег Хейс raytheon зрк пво NASAMS
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