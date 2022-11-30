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Россия продолжит атаковать Украину ракетами и дронами – Белый дом

Цей матеріал також доступний українською
30.11.2022, 23:09
Россия продолжит атаковать Украину ракетами и дронами – Белый дом - Фото
Джон Кирби (Скриншот видео)

В Белом доме ожидают, что Россия продолжит наносить ракетные удары по гражданским целям в Украине. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности США Джон Кирби в эфире NBC News.

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"Мы не можем предсказать, что русские будут делать в тот или иной день. Конечно, мы должны ожидать, что они продолжат бомбить гражданские цели ракетами и иранскими беспилотниками... Мы должны это предполагать", – сказал Кирби.

Он добавил, что поэтому важно поставить Украине системы противовоздушной обороны.

"Вот почему для нас так важно предоставлять и запрашивать у других стран возможности противовоздушной обороны, чтобы Украина могла лучше отражать некоторые из этих атак", – заявил представитель Белого дома.

  • С начала полномасштабного вторжения армия России нанесла 16 000 ракетных ударов по Украине. При этом 97% атак были против гражданских целей.
  • В Воздушных силах заявили, что у армии РФ уже не так велик запас высокоточных ракет, и его хватит еще на три-четыре массированных удара по Украине. При этом менее точных советских ракет у РФ еще много.

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Наталія Медведєва
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