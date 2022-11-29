UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Белый дом: Путин пытался использовать еду как оружие, а теперь и холод. Это отвратительно

Цей матеріал також доступний українською
29.11.2022, 07:48
Белый дом: Путин пытался использовать еду как оружие, а теперь и холод. Это отвратительно - Фото
Джон Кирби (фото - ЕРА)

В Белом доме считают отвратительными попытки российского диктатора Владимира Путина использовать голод, страх и холод как оружие. Об этом заявил на брифинге координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности США Джон Кирби.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Этот парень использовал еду как оружие. Он использовал страх как оружие. Он – как сказал генсек НАТО – он использует наступающие холода, чтобы попытаться поставить украинский народ на колени", – сказал Кирби.

Он отметил, что РФ бьет по гражданской инфраструктуре, связанной с энергетикой и водой – ресурсами, нужными в условиях зимы.

США собираются продолжать поставлять Украине оружие и услуги по обучению для успеха на поле боя, заверил Кирби. Также Вашингтон работает с партнерами над получением трансформаторов и оборудования для восстановления работы украинских сетей и возобновления электро- и водоснабжения.

"То, что он (Путин. – Ред.) делает в последние несколько недель, абсолютно отвратительно. Не то чтобы он не был подлым раньше, но его цели в основном гражданские. Это попытка поставить украинский народ на колени, потому что он не может поставить на колени украинские вооруженные силы", – сказал Кирби.

Он также добавил, что за девять месяцев войны Путин мог бы и понять – поставить на колени украинский народ у него не получится.

Читайте также: Макеев в эфире немецкого ТВ: Нам нужны ваши трансформаторы, танки и ПВО

Марко Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ракетные удары владимир путин белый дом ракеты зима холод джон кирби
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 