Белый дом: Путин пытался использовать еду как оружие, а теперь и холод. Это отвратительно

В Белом доме считают отвратительными попытки российского диктатора Владимира Путина использовать голод, страх и холод как оружие. Об этом заявил на брифинге координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности США Джон Кирби.

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"Этот парень использовал еду как оружие. Он использовал страх как оружие. Он – как сказал генсек НАТО – он использует наступающие холода, чтобы попытаться поставить украинский народ на колени", – сказал Кирби.

Он отметил, что РФ бьет по гражданской инфраструктуре, связанной с энергетикой и водой – ресурсами, нужными в условиях зимы.

США собираются продолжать поставлять Украине оружие и услуги по обучению для успеха на поле боя, заверил Кирби. Также Вашингтон работает с партнерами над получением трансформаторов и оборудования для восстановления работы украинских сетей и возобновления электро- и водоснабжения.

"То, что он (Путин. – Ред.) делает в последние несколько недель, абсолютно отвратительно. Не то чтобы он не был подлым раньше, но его цели в основном гражданские. Это попытка поставить украинский народ на колени, потому что он не может поставить на колени украинские вооруженные силы", – сказал Кирби.

Он также добавил, что за девять месяцев войны Путин мог бы и понять – поставить на колени украинский народ у него не получится.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Путин продолжит ракетный террор против Украины. Генсек призвал отправить украинцам больше систем ПВО.

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Марко Сировой

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