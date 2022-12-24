ВСУ результативно ударили по артиллерии армии РФ в Запорожской области – сводка Генштаба

Украинские военные ударили по артиллерии армии России в Запорожской области, более 70 оккупантов ранены. Об этом сообщается в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

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Действия сил обороны Украины

22 декабря в Запорожской области украинские военные уничтожили две артиллерийские системы с боекомплектом, более 70 оккупантов ранены – потери врага уточняются.

За прошедшие сутки отбиты атаки в районах Андреевки Луганской области, Ямполевки, Раздоловки, Бахмутского, Бахмута, Северного, Нью-Йорка, Красногоровки, Водяного и Марьинки – Донецкой.

Авиация нанесла 13 ударов по скоплениям сил и техники, а также один – по позициям ЗРК. Сбито девять БПЛА. Ракетные войска и артиллерия поразили два пункта управления, два склада боеприпасов и 11 районов скопления живой силы.

Действия оккупантов

Из-за значительных потерь армия РФ перепрофилирует больницы Луганской области в военные госпитали, в частности в Беловодске и Марковке. 19 декабря в хирургическое отделение в Старобельске привезли около 100 раненых оккупантов.

За сутки оккупанты нанесли три ракетных и 10 авиационных ударов, 62 раза обстреливала из РСЗО.

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Марко Сировой

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