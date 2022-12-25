24 декабря один из ударов оккупантов по Херсону пришелся по территории Херсонской областной клинической больницы. Его зафиксировала камера слежения, запись опубликовала Херсонская ОГА.
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В комментарии к видео ОГА отмечает, что оккупанты наносят "целенаправленные террористические удары по учреждениям, которые оказывают помощь людям".
"Вчера враг попал в два медучреждения Херсона. Оккупанты нанесли удар по территории Херсонской областной клинической больницы. Также атаковали и областное учреждение по оказанию психиатрической помощи – разрушен кабинет врача, часть крыши и система отопления".
К счастью, в результате этих вражеских атак люди не пострадали, сообщает ОГА.
Повреждения медучреждений от российских обстрелов попали также на видео, опубликованное Министерством охраны здоровья.
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