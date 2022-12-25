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Попадание по территории Херсонской областной клинической больницы – видеозапись видео

Цей матеріал також доступний українською
25.12.2022, 17:54
Фото - скриншот из видео
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24 декабря один из ударов оккупантов по Херсону пришелся по территории Херсонской областной клинической больницы. Его зафиксировала камера слежения, запись опубликовала Херсонская ОГА.

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В комментарии к видео ОГА отмечает, что оккупанты наносят "целенаправленные террористические удары по учреждениям, которые оказывают помощь людям".

"Вчера враг попал в два медучреждения Херсона. Оккупанты нанесли удар по территории Херсонской областной клинической больницы. Также атаковали и областное учреждение по оказанию психиатрической помощи – разрушен кабинет врача, часть крыши и система отопления".

К счастью, в результате этих вражеских атак люди не пострадали, сообщает ОГА.

Повреждения медучреждений от российских обстрелов попали также на видео, опубликованное Министерством охраны здоровья.

Фото – скриншот из видео

Фото – скриншот из видео
  • 24 декабря Россия обстреляла центр Херсона, погибли 16 человек, десятки ранены.
  • Глава Минобороны Алексей Резников заявил, что Украина сможет предотвратить террористические обстрелы городов со стороны российских оккупантов, если будет иметь больше средств контрбатарейной борьбы, артиллерии и боеприпасов большой дальности.

 

Сергій Бережний
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обстрел Херсон война
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