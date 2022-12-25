24 декабря один из ударов оккупантов по Херсону пришелся по территории Херсонской областной клинической больницы. Его зафиксировала камера слежения, запись опубликовала Херсонская ОГА.

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В комментарии к видео ОГА отмечает, что оккупанты наносят "целенаправленные террористические удары по учреждениям, которые оказывают помощь людям".

"Вчера враг попал в два медучреждения Херсона. Оккупанты нанесли удар по территории Херсонской областной клинической больницы. Также атаковали и областное учреждение по оказанию психиатрической помощи – разрушен кабинет врача, часть крыши и система отопления".

К счастью, в результате этих вражеских атак люди не пострадали, сообщает ОГА.

Повреждения медучреждений от российских обстрелов попали также на видео, опубликованное Министерством охраны здоровья.

24 декабря Россия обстреляла центр Херсона, погибли 16 человек, десятки ранены.

Глава Минобороны Алексей Резников заявил, что Украина сможет предотвратить террористические обстрелы городов со стороны российских оккупантов, если будет иметь больше средств контрбатарейной борьбы, артиллерии и боеприпасов большой дальности.

Сергій Бережний

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