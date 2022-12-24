UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Резников объяснил, как можно предотвратить террористические обстрелы украинских городов

Цей матеріал також доступний українською
24.12.2022, 17:32
Резников объяснил, как можно предотвратить террористические обстрелы украинских городов - Фото
Удар по центру Херсона, 24 декабря (фото - ТИМОШЕНКО, Telegram)

Украина сможет предотвратить террористические обстрелы украинских городов со стороны российских оккупантов, если будет иметь больше средств контрбатарейной борьбы, артиллерии и боеприпасов большой дальности. Об этом в Twitter написал министр обороны Алексей Резников.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Он отметил, что сегодняшний "варварский" обстрел Херсона российскими террористами – это не только очередное военное преступление, но и "месть его жителям, которые сопротивлялись оккупации и доказали всему миру, что Херсон – это Украина".

"Украина сможет предотвратить такие трагедии, если будет иметь больше средств контрбатарейной борьбы, больше артиллерии и боеприпасов большой дальности. Таким образом, российские убийцы будут наказаны и изгнаны из Украины", – написал Резников.

  • Сегодня Россия обстреляла центр Херсона. По состоянию на 13:36 известно о семи погибших и 58 раненых.
  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после удара России по Херсону призвал Запад к активной и продолжительной поддержке Украины.

Читайте также: Часть Херсона может остаться без света, воды и отопления. Жителей призвали эвакуироваться

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Алексей Резников оружие Херсон
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 