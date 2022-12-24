Резников объяснил, как можно предотвратить террористические обстрелы украинских городов

Украина сможет предотвратить террористические обстрелы украинских городов со стороны российских оккупантов, если будет иметь больше средств контрбатарейной борьбы, артиллерии и боеприпасов большой дальности. Об этом в Twitter написал министр обороны Алексей Резников.

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Он отметил, что сегодняшний "варварский" обстрел Херсона российскими террористами – это не только очередное военное преступление, но и "месть его жителям, которые сопротивлялись оккупации и доказали всему миру, что Херсон – это Украина".

"Украина сможет предотвратить такие трагедии, если будет иметь больше средств контрбатарейной борьбы, больше артиллерии и боеприпасов большой дальности. Таким образом, российские убийцы будут наказаны и изгнаны из Украины", – написал Резников.

Сегодня Россия обстреляла центр Херсона. По состоянию на 13:36 известно о семи погибших и 58 раненых.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после удара России по Херсону призвал Запад к активной и продолжительной поддержке Украины.

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Вадим Ребрина

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