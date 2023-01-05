Россияне ударили по центру Херсона. Попали в жилой дом, погиб 20-летний мужчина — ОВА

Российские оккупанты нанесли удар по центральной части Херсона, попав в жилой дом. Об этом сообщил глава областной военной администрации Ярослав Янушевич.

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По его словам, удар по центру города произошел около 11:20.

Он отметил, что от полученных ранений на месте скончался 20-летний мужчина.

Армия России в канун Нового года 18 раз атаковала Херсон и не прекратила обстреливать город даже в новогоднюю ночь.

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Дмитро Гриниченко

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