Россияне ударили по центру Херсона. Попали в жилой дом, погиб 20-летний мужчина — ОВА
05.01.2023, 11:34
Последствия обстрелов Херсона (Фото: EPA)
Российские оккупанты нанесли удар по центральной части Херсона, попав в жилой дом. Об этом сообщил глава областной военной администрации Ярослав Янушевич.
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По его словам, удар по центру города произошел около 11:20.
Он отметил, что от полученных ранений на месте скончался 20-летний мужчина.
Армия России в канун Нового года 18 раз атаковала Херсон и не прекратила обстреливать город даже в новогоднюю ночь.
- В конце декабря 2022 года захватчики из РФ обстреляли родильное отделение больницы в Херсоне.
- Оккупационные войска РФ обстреливают Олешки, Голую Пристань, Плавни в Херсонской области для принуждения местных жителей к так называемой "добровольной эвакуации".
- Недавно противник ударил по рынку в Херсоне в выходной день — семь человек были убиты, почти 60 получили ранения.
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