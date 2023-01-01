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Россия в новогоднюю ночь обстреляла детскую больницу в Херсоне – фото последствий

Цей матеріал також доступний українською
01.01.2023, 12:57
Россия в новогоднюю ночь обстреляла детскую больницу в Херсоне – фото последствий - Фото
Фото: Кирилл Тимошенко / Telegram

Армия России в канун Нового года 18 раз атаковала Херсон и не прекратила обстреливать город даже в новогоднюю ночь, сообщили утром 1 января глава обладминистрации Ярослав Янушевич и заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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По данным Янушевича, за прошедшие сутки из-за российских обстрелов ранения получили три человека. Среди раненых двое детей: 13-летний мальчик находится в тяжелом состоянии, 12-летняя девочка получила ранение средней степени тяжести.

Российские снаряды попали в объект критической инфраструктуры, частные и многоквартирные дома.

Тимошенко сообщил, что ночью во время очередного российского обстрела один человек погиб, еще один – ранен.

Под удар попало здание областной детской больницы. Зафиксировано около семи прилетов, выбито более 700 окон.

Россия в новогоднюю ночь обстреляла детскую больницу в Херсоне – фото последствий

Россия в новогоднюю ночь обстреляла детскую больницу в Херсоне – фото последствий

Россия в новогоднюю ночь обстреляла детскую больницу в Херсоне – фото последствий

Россия в новогоднюю ночь обстреляла детскую больницу в Херсоне – фото последствий

По данным ГСЧС, обстрел произошел примерно в полночь, а к 00:40 все возгорания были ликвидированы.

Персонал больницы до прибытия спасателей эвакуировал в подвал 17 детей, четырех родителей и 38 сотрудников, поэтому никто из них не пострадал.

В другом корпусе больницы, куда прилетели российские снаряды, людей не было. Там выбиты окна и повреждена стена.

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Андрій Водяний
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война Херсон больницы
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