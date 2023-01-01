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РФ обстреливает занятые ею районы Херсонской области, вынуждая людей выехать – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
01.01.2023, 19:25
РФ обстреливает занятые ею районы Херсонской области, вынуждая людей выехать – Генштаб - Фото
Фото - Facebook Генеральний штаб ЗСУ

Оккупационные войска РФ обстреливают Олешки, Голую Пристань, Плавни в Херсонской области для принуждения местных жителей к так называемой "добровольной эвакуации". Об этом сообщает в вечерней сводке Генштаб ВСУ.

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Генштаб пишет, что для дестабилизации гуманитарной ситуации на временно занятых территориях Херсонской области и принуждения местных жителей к так называемой "добровольной эвакуации" оккупанты обстреливают из минометов Олешки, Голую Пристань, Плавни, а также дачные поселения между указанными населенными пунктами.

Также во временно оккупированном россиянами Крыму ведут практическую подготовку новой волны мобилизации – военкоматы проверяют списки лиц, которые подлежат призыву и мобилизации в 2023 году.

Генштаб напоминает, что на всей территории Украины сохраняется опасность российских авиационных и ракетных ударов. 

Противник, только за вчера потерявший 760 человек убитыми, продолжает попытки наступать на Бахмутском и пытается улучшить тактическое положение подразделений своих войск на Купянском, Лиманском и Авдеевском направлениях. На остальных участках оккупанты строят оборону и ведут обстрелы.

Авиация Украины нанесла 13 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Ракетчики и артиллеристы поразили два района сосредоточения живой силы и военной техники противника.

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Сергій Бережний
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