РФ обстреливает занятые ею районы Херсонской области, вынуждая людей выехать – Генштаб

Оккупационные войска РФ обстреливают Олешки, Голую Пристань, Плавни в Херсонской области для принуждения местных жителей к так называемой "добровольной эвакуации". Об этом сообщает в вечерней сводке Генштаб ВСУ.

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Генштаб пишет, что для дестабилизации гуманитарной ситуации на временно занятых территориях Херсонской области и принуждения местных жителей к так называемой "добровольной эвакуации" оккупанты обстреливают из минометов Олешки, Голую Пристань, Плавни, а также дачные поселения между указанными населенными пунктами.

Также во временно оккупированном россиянами Крыму ведут практическую подготовку новой волны мобилизации – военкоматы проверяют списки лиц, которые подлежат призыву и мобилизации в 2023 году.

Генштаб напоминает, что на всей территории Украины сохраняется опасность российских авиационных и ракетных ударов.

Противник, только за вчера потерявший 760 человек убитыми, продолжает попытки наступать на Бахмутском и пытается улучшить тактическое положение подразделений своих войск на Купянском, Лиманском и Авдеевском направлениях. На остальных участках оккупанты строят оборону и ведут обстрелы.

Авиация Украины нанесла 13 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Ракетчики и артиллеристы поразили два района сосредоточения живой силы и военной техники противника.

Днем 31 декабря перед Новым годом Россия в очередной раз атаковала Украину ракетами. В некоторых областях в связи с этим начались экстренные отключения света.

Воздушные силы показали видео, как украинские зенитчики уничтожили российскую ракету.

Ночью атака продолжилась, и силы ПВО сбили не менее 45 дронов-камикадзе.

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Сергій Бережний

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