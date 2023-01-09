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Днем 9 января российские оккупанты обстреляли с пока еще оккупированного левого берега Днепра освобожденный Херсон: в городе погиб мужчина, ранена женщина. Об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации.

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Враг снова бил по жилым кварталам.

"Женщина получила сквозное ранение обломками российских снарядов. В настоящее время за ее жизнь борются врачи", – сообщили в Херсонской ОВА.

Как уточнили в Офисе генпрокурора, по предварительной информации, враг совершил минометный обстрел: мина попала вблизи одного из супермаркетов, где проходил мужчина. От минно-взрывной травмы он погиб на месте.

Примерно в 14:50 в Херсоне прогремели новые взрывы, пишут местные жители. Информации о последствиях пока нет.

ДОПОЛНЕНО в 15:00. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким написал, что россияне обстреляли Очаков на берегу Черного моря: "Пять вызовов скорой помощи, повреждена больница – много окон и дверей, на территории больницы пострадавших нет".

Утром 9 января оккупанты ударили ракетами ЗРК С-300 по рынку в освобожденном пгт Шевченково в Харьковской области: две женщины погибли, есть несколько раненых.

В ночь на 9 января РФ ударила по объекту критической инфраструктуры в Херсоне.

Примерно в 14:50 в Херсоне прогремели новые взрывы, пишут местные жители. Информации о последствиях пока нет.

Євген Пилипенко

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