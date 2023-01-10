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Огромная воронка. В Херсоне снаряд оккупантов разорвался во дворе пятиэтажки – видео

Цей матеріал також доступний українською
10.01.2023, 15:52
Огромная воронка. В Херсоне снаряд оккупантов разорвался во дворе пятиэтажки – видео - Фото
Скриншот с видео

Россияне не прекращают обстрелы Херсона. Сегодня один из их снарядов разорвался во дворе пятиэтажки. Об этом сообщает глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

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По его информации, один человек ранен, другие – "шокированы и показывают свои поврежденные дома".

К примеру, в квартире жительницы Херсона Ларисы не осталось ни одного уцелевшего стекла, взрывной волной выбило дверь. "Женщина и ребенок, спокойно спавшие в своей постели, едва спаслись", – отметил Янушевич.

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