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Россия обстреляла Херсон зажигательными снарядами видео

Цей матеріал також доступний українською
08.01.2023, 12:45
Фото: скриншот видео
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Российские войска в ночь на 8 января обстреляли Херсон зажигательными снарядами, сообщил глава Херсонской обладминистрации Ярослав Янушевич.

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"Российские оккупанты нанесли удар по Таврическому микрорайону города. Для атаки использовали зажигательные боеприпасы. К счастью, эта атака рашистов обошлась без жертв среди мирных жителей и разрушений гражданской инфраструктуры", – говорится в Telegram чиновника.

Андрій Водяний
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Херсон ярослав янушевич зажигательный боеприпас
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