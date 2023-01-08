Российские войска в ночь на 8 января обстреляли Херсон зажигательными снарядами, сообщил глава Херсонской обладминистрации Ярослав Янушевич.
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"Российские оккупанты нанесли удар по Таврическому микрорайону города. Для атаки использовали зажигательные боеприпасы. К счастью, эта атака рашистов обошлась без жертв среди мирных жителей и разрушений гражданской инфраструктуры", – говорится в Telegram чиновника.
- 6 января в результате российских обстрелов Херсона погиб спасатель ГСЧС.
- 5 января оккупанты нанесли удар по центральной части Херсона, попав в жилой дом. Погиб 20-летний мужчина.
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