Российские войска в ночь на 8 января обстреляли Херсон зажигательными снарядами, сообщил глава Херсонской обладминистрации Ярослав Янушевич.

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"Российские оккупанты нанесли удар по Таврическому микрорайону города. Для атаки использовали зажигательные боеприпасы. К счастью, эта атака рашистов обошлась без жертв среди мирных жителей и разрушений гражданской инфраструктуры", – говорится в Telegram чиновника.

6 января в результате российских обстрелов Херсона погиб спасатель ГСЧС.

5 января оккупанты нанесли удар по центральной части Херсона, попав в жилой дом. Погиб 20-летний мужчина.

Андрій Водяний

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