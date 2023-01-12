Россияне ударили по Херсонской области: снаряд попал в жилой дом, погиб мужчина

Россияне ударили по селу Янтарное Херсонской области. Снаряд попал в жилой дом, в результате чего погиб мужчина и пострадала женщина. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По данным главы ОВА, в результате попадания российского снаряда погиб 27-летний мужчина, а 47-летнюю женщину с осколочными ранениями доставили в больницу.

После отступления российских войск с правого берега они регулярно обстреливают освобожденные Силами обороны Украины населенные пункты Херсонской области, в том числе и сам областной центр.

В ночь на 9 января РФ ударила по объекту критической инфраструктуры в Херсоне.

Днем 9 января российские оккупанты обстреляли с пока оккупированного левого берега Днепра освобожденный Херсон: в городе погиб мужчина, ранена женщина.

10 января один из их снарядов разорвался во дворе пятиэтажки.

11 января россияне нанесли удар по перинатальному центру в Херсоне – в здании начался пожар.

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.