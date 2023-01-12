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Россияне ударили по Херсонской области: снаряд попал в жилой дом, погиб мужчина

Цей матеріал також доступний українською
12.01.2023, 16:25
Россияне ударили по Херсонской области: снаряд попал в жилой дом, погиб мужчина - Фото
Артилерійський обстріл окупантів, Фото: EPA

Россияне ударили по селу Янтарное Херсонской области. Снаряд попал в жилой дом, в результате чего погиб мужчина и пострадала женщина. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

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По данным главы ОВА, в результате попадания российского снаряда погиб 27-летний мужчина, а 47-летнюю женщину с осколочными ранениями доставили в больницу.

После отступления российских войск с правого берега они регулярно обстреливают освобожденные Силами обороны Украины населенные пункты Херсонской области, в том числе и сам областной центр.

Оксана Житнюк
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война ракетный удар Херсонская область янтарное
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