Россияне ударили по Херсонской области: снаряд попал в жилой дом, погиб мужчина
12.01.2023, 16:25
Артилерійський обстріл окупантів, Фото: EPA
Россияне ударили по селу Янтарное Херсонской области. Снаряд попал в жилой дом, в результате чего погиб мужчина и пострадала женщина. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.
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По данным главы ОВА, в результате попадания российского снаряда погиб 27-летний мужчина, а 47-летнюю женщину с осколочными ранениями доставили в больницу.
После отступления российских войск с правого берега они регулярно обстреливают освобожденные Силами обороны Украины населенные пункты Херсонской области, в том числе и сам областной центр.
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- Днем 9 января российские оккупанты обстреляли с пока оккупированного левого берега Днепра освобожденный Херсон: в городе погиб мужчина, ранена женщина.
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- 11 января россияне нанесли удар по перинатальному центру в Херсоне – в здании начался пожар.
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