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Россияне нанесли удар по роддому в Херсоне, начался пожар, выбиты окна — глава ОВА

Цей матеріал також доступний українською
11.01.2023, 14:18
Россияне нанесли удар по роддому в Херсоне, начался пожар, выбиты окна — глава ОВА - Фото
Последствия обстрелов Херсона (Фото: EPA)

Российские оккупанты нанесли удар по перинатальному центру в Херсоне — в здании начался пожар. Об этом сообщил глава областной военной администрации Ярослав Янушевич.

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По его словам, из-за взрыва выпущенного снаряда в городе загорелся роддом, взрывная волна выбила окна в детском отделении и повредила один из врачебных кабинетов. 

Он отметил, что работники центра, пациентки и дети не пострадали. 

Специалисты ликвидируют последствия атаки противника на перинатальный центр. 

Читайте также: Россия обстреляла Херсон зажигательными снарядами

Дмитро Гриниченко
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обстрел война Херсон ярослав янушевич
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