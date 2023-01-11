Россияне нанесли удар по роддому в Херсоне, начался пожар, выбиты окна — глава ОВА

Российские оккупанты нанесли удар по перинатальному центру в Херсоне — в здании начался пожар. Об этом сообщил глава областной военной администрации Ярослав Янушевич.

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По его словам, из-за взрыва выпущенного снаряда в городе загорелся роддом, взрывная волна выбила окна в детском отделении и повредила один из врачебных кабинетов.

Он отметил, что работники центра, пациентки и дети не пострадали.

Специалисты ликвидируют последствия атаки противника на перинатальный центр.

В ночь на 9 января РФ ударила по объекту критической инфраструктуры в Херсоне.

Днем 9 января российские оккупанты обстреляли с пока оккупированного левого берега Днепра освобожденный Херсон: в городе погиб мужчина, ранена женщина.

10 января один из их снарядов разорвался во дворе пятиэтажки.

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Дмитро Гриниченко

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