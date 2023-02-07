Мэр Парижа назвала участие России в Олимпиаде "непристойным"

Глава города Парижа Анн Идальго заявила, что не поддерживает идею об участии российских спортсменов в Олимпийских играх, которые пройдут летом 2024 года в столице Франции. Об этом сообщает агентство AFP, цитируя выступление Идальго в эфире французского радио.

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Мэр Парижа назвала участие россиян на Олимпиаде "непристойным".

"Немыслимо, чтобы российские спортсмены маршировали, как ни в чем не бывало, имели делегацию в Париже, пока бомбы до сих пор падают на Украину", – сказала она.

В качестве альтернативы Идальго предложила россиянам принять участие в Олимпийских играх в составе "сборной беженцев", созданной ранее Международным олимпийским комитетом.

Международный олимпийский комитет, в свою очередь, заявил, что рассматривает "путь" для участия россиян и беларусов в летних Играх 2024 года в Париже.

Мілана Головань

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