Мэр Парижа назвала участие России в Олимпиаде "непристойным"
Глава города Парижа Анн Идальго заявила, что не поддерживает идею об участии российских спортсменов в Олимпийских играх, которые пройдут летом 2024 года в столице Франции. Об этом сообщает агентство AFP, цитируя выступление Идальго в эфире французского радио.
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Мэр Парижа назвала участие россиян на Олимпиаде "непристойным".
"Немыслимо, чтобы российские спортсмены маршировали, как ни в чем не бывало, имели делегацию в Париже, пока бомбы до сих пор падают на Украину", – сказала она.
В качестве альтернативы Идальго предложила россиянам принять участие в Олимпийских играх в составе "сборной беженцев", созданной ранее Международным олимпийским комитетом.
Международный олимпийский комитет, в свою очередь, заявил, что рассматривает "путь" для участия россиян и беларусов в летних Играх 2024 года в Париже.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что вернуть российских спортсменов на Олимпиаду – это сказать всему миру, что террор может быть приемлем.
- Организаторы Олимпийских игр 2024 года в Париже заявили, что поддерживают решение Международного олимпийского комитета допустить участие в Олимпийских играх для спортсменов из России и Беларуси под "нейтральным флагом".
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