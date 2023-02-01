Оргкомитет Олимпиады-2024 разрешит участие спортсменам РФ под "нейтральным флагом" – CNN

Организаторы Олимпийских игр 2024 года в Париже заявили, что будут следовать решению Международного олимпийского комитета допустить участие в играх для спортсменов из России и Беларуси под "нейтральным флагом". Об этом сообщает CNN.

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Агентство сообщает, что представитель оргкомитета Paris 2024 в электронном письме CNN подтвердил, что квалификация спортсменов будет определяться согласно решениям МОК, Международного паралимпийского комитета и международных федераций.

Оргкомитет будет соблюдать санкции, введенные МОК в отношении спортсменов из России и Беларуси. Для этого каждый из них должен заявить статус "нейтрального спортсмена" и "никоим образом не представлять свое государство или какую-либо другую организацию в своей стране".

Оргкомитет заявил, что "полностью солидарен с Украиной, ее народом и украинским олимпийским и паралимпийским движениями, которые столкнулись с невообразимым кризисом".

"Мы желаем, чтобы олимпийское движение, паралимпийское движение и спортсмены провели Олимпийские игры 2024 года в Париже в духе мира, уважая ценности братства и солидарности", – сказано в сообщении.

СПРАВКА. 25 января 2023 года МОК заявил, что солидарен с предложением Олимпийского совета Азии допустить атлетов из РФ и Беларуси к участию в азиатских соревнованиях, где можно будет завоевать лицензию на выступление на Олимпиаде в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. В комитете предполагают, что спортсмены этих стран-союзниц по войне против Украины будут среди "нейтральных участников". Глава МОК Томас Бах заявил о намерении рассмотреть допуск российских спортсменов, "не поддерживающих войну в Украине".

Президент Владимир Зеленский заявил, что вернуть российских спортсменов на Олимпиаду – это сказать всему миру, что террор может быть приемлем.

МОК назвал неконструктивной и клеветнической критику со стороны представителей власти Украины.

1 февраля НОК Латвии выпустил официальное заявление, в котором сказано, что "латвийские спортсмены и представители спорта не должны участвовать в тех же соревнованиях, что и спортсмены и представители России и Беларуси".

Сергій Бережний

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