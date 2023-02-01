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Латвия может отказаться от участия в Олимпиаде-2024, если МОК допустит на нее россиян

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01.02.2023, 22:11
Латвия может отказаться от участия в Олимпиаде-2024, если МОК допустит на нее россиян - Фото
Флаги Латвии и Украины (Фото - lpnu.ua)

Сборная Латвии откажется от участия в Олимпийских играх в Париже в 2024 году, если Международный олимпийский комитет разрешит участвовать в ней спортсменам из России и Беларуси. Об этом заявил президент Национального олимпийского комитета Латвии Жорж Тикмер, сообщает Bild.

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"Если бы игры состоялись сейчас и в них приняли бы участие спортсмены из России и Беларуси, я считаю, что сборная Латвии не поехала бы в Париж", – сказал Тикмер.

Он подчеркнул, что надеется на победу Украины в войне, и что такая победа принципиально изменит ситуацию и создаст "новые правила игры", при которых латвийские спортсмены смогут участвовать в Олимпийских играх вместе с россиянами.

1 февраля НОК Латвии выпустил официальное заявление, в котором сказано, что он осуждает "военную агрессию РФ против Украины, ее независимости и территориальной целостности, а также терроризм и жестокое насилие, направленное против народа Украины". В связи с этим НОК Латвии считает, что "латвийские спортсмены и представители спорта не должны участвовать в тех же соревнованиях, что и спортсмены и представители России и Беларуси".

Ранее Международный олимпийский комитет сообщил о том, что не исключает участие спортсменов из России и Беларуси в Олимпийских играх под нейтральным флагом, если они докажут, что не поддерживают войну в Украине.

СПРАВКА. 25 января 2023 года МОК заявил, что солидарен с предложением Олимпийского совета Азии допустить атлетов из РФ и Беларуси к участию в азиатских соревнованиях, где можно будет завоевать лицензию на выступление на Олимпиаде в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. В комитете предполагают, что спортсмены этих стран-союзниц по войне против Украины будут среди "нейтральных участников". Глава МОК Томас Бах заявил о намерении рассмотреть допуск российских спортсменов, "не поддерживающих войну в Украине".
Сергій Бережний
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Олимпиада-2024 Латвия Жорж Тикмер
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