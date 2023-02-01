Латвия может отказаться от участия в Олимпиаде-2024, если МОК допустит на нее россиян
Сборная Латвии откажется от участия в Олимпийских играх в Париже в 2024 году, если Международный олимпийский комитет разрешит участвовать в ней спортсменам из России и Беларуси. Об этом заявил президент Национального олимпийского комитета Латвии Жорж Тикмер, сообщает Bild.
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"Если бы игры состоялись сейчас и в них приняли бы участие спортсмены из России и Беларуси, я считаю, что сборная Латвии не поехала бы в Париж", – сказал Тикмер.
Он подчеркнул, что надеется на победу Украины в войне, и что такая победа принципиально изменит ситуацию и создаст "новые правила игры", при которых латвийские спортсмены смогут участвовать в Олимпийских играх вместе с россиянами.
1 февраля НОК Латвии выпустил официальное заявление, в котором сказано, что он осуждает "военную агрессию РФ против Украины, ее независимости и территориальной целостности, а также терроризм и жестокое насилие, направленное против народа Украины". В связи с этим НОК Латвии считает, что "латвийские спортсмены и представители спорта не должны участвовать в тех же соревнованиях, что и спортсмены и представители России и Беларуси".
Ранее Международный олимпийский комитет сообщил о том, что не исключает участие спортсменов из России и Беларуси в Олимпийских играх под нейтральным флагом, если они докажут, что не поддерживают войну в Украине.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что вернуть российских спортсменов на Олимпиаду – это сказать всему миру, что террор может быть приемлем.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба указал: МОК закрывает глаза на то, что подавляющее большинство российских спортсменов, которых он хочет допустить к летним Играм 2024 года в Париже, – это военнослужащие ВС РФ.
- МОК назвал неконструктивной и клеветнической критику со стороны представителей власти Украины.
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