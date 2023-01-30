Кулеба – "невежественному" МОК: 45 медалей в Токио-2020 взяли спортсмены армии России
Международный олимпийский комитет закрывает глаза на то, что подавляющее большинство российских спортсменов, которых он хочет допустить к летним Играм 2024 года в Париже – это военнослужащие ВС РФ. Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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Он напомнил, что в 2021 году Россия взяла 71 медаль на Олимпиаде в Токио, и 45 из них выиграли спортсмены, являющиеся также членами Центрального спортивного клуба российской армии.
"Армии, которая совершает зверства, убивает, насилует и грабит. Вот кого невежественный МОК хочет поставить под белый флаг, разрешающий состязаться", – отметил глава МИД.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк написал, что МОК фактически стал "промоутером войны, убийств и разрушений".
"МОК с удовольствием смотрит на то, как Россия уничтожает Украину, а затем предлагает России трибуну для рекламы геноцида и поощряет дальнейшие убийства. Очевидно, что российские деньги, которые покупают олимпийское лицемерие, не пахнут украинской кровью. Да, господин Бах?", – обратился он к главе комитета.
- Президент Зеленский в ответ на решение МОК пригласил Баха в Бахмут и обратился к ведущим международным федерациям.
- 29 января Зеленский сообщил, что написал французскому коллеге Макрону насчет россиян на предстоящей Олимпиаде в Париже: "Шокирует, что приходится убеждать".
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