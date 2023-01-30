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Кулеба – "невежественному" МОК: 45 медалей в Токио-2020 взяли спортсмены армии России

Цей матеріал також доступний українською
30.01.2023, 13:28
Кулеба –
Дмитрий Кулеба (фото — Twitter чиновника)

Международный олимпийский комитет закрывает глаза на то, что подавляющее большинство российских спортсменов, которых он хочет допустить к летним Играм 2024 года в Париже – это военнослужащие ВС РФ. Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Он напомнил, что в 2021 году Россия взяла 71 медаль на Олимпиаде в Токио, и 45 из них выиграли спортсмены, являющиеся также членами Центрального спортивного клуба российской армии.

"Армии, которая совершает зверства, убивает, насилует и грабит. Вот кого невежественный МОК хочет поставить под белый флаг, разрешающий состязаться", – отметил глава МИД.

СПРАВКА. 25 января 2023 года МОК заявил, что солидарен c предложением Олимпийского совета Азии допустить атлетов из РФ и Беларуси к участию в азиатских соревнованиях, где можно будет завоевать лицензию на выступление вна Олимпиаде в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. В комитете предполагают, что спортсмены этих стран-союзниц по войне против Украины будут в числе "нейтральных участников". Глава МОК Томас Бах заявил о намерении рассмотреть допуск российских спортсменов, которые "не поддерживают войну в Украине".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк написал, что МОК фактически стал "промоутером войны, убийств и разрушений".

"МОК с удовольствием смотрит на то, как Россия уничтожает Украину, а затем предлагает России трибуну для рекламы геноцида и поощряет дальнейшие убийства. Очевидно, что российские деньги, которые покупают олимпийское лицемерие, не пахнут украинской кровью. Да, господин Бах?", – обратился он к главе комитета.

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Євген Пилипенко
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Спорт война военные преступления дмитрий кулеба Олимпийские игры Олимпиада мок томас бах михаил подоляк
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