МОК назвал неконструктивной и клеветнической критику со стороны Украины
Международный олимпийский комитет назвал неконструктивной и клеветнической критику со стороны представителей власти Украины, пишет Reuters.
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На прошлой неделе стало известно, что МОК хотел бы разрешить отдельным спортсменам из России и Беларуси, не поддерживавшим войну против Украины, участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе.
Инициатива МОК вызвала бурную реакцию со стороны Украины.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал Международный олимпийский комитет промоутером войны и заявил, что "МОК с удовольствием смотрит на то, как РФ уничтожает Украину, а затем предлагает России трибуну для рекламы геноцида и поощряет дальнейшие убийства".
Комитет отверг эти обвинения.
"МОК решительно отвергает эти и другие клеветнические заявления. Они не могут служить основой для какой-либо конструктивной дискуссии", – говорится в заявлении МОК.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что вернуть российских спортсменов на Олимпиаду – это сказать всему миру, что террор может быть приемлем.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба указал: МОК закрывает глаза на то, что подавляющее большинство российских спортсменов, которых он хочет допустить к летним Играм 2024 года в Париже, – это военнослужащие ВС РФ.
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