МОК назвал неконструктивной и клеветнической критику со стороны Украины

Международный олимпийский комитет назвал неконструктивной и клеветнической критику со стороны представителей власти Украины, пишет Reuters.

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На прошлой неделе стало известно, что МОК хотел бы разрешить отдельным спортсменам из России и Беларуси, не поддерживавшим войну против Украины, участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Инициатива МОК вызвала бурную реакцию со стороны Украины.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал Международный олимпийский комитет промоутером войны и заявил, что "МОК с удовольствием смотрит на то, как РФ уничтожает Украину, а затем предлагает России трибуну для рекламы геноцида и поощряет дальнейшие убийства".

Комитет отверг эти обвинения.

"МОК решительно отвергает эти и другие клеветнические заявления. Они не могут служить основой для какой-либо конструктивной дискуссии", – говорится в заявлении МОК.

СПРАВКА. 25 января 2023 года МОК заявил, что солидарен с предложением Олимпийского совета Азии допустить атлетов из РФ и Беларуси к участию в азиатских соревнованиях, где можно будет завоевать лицензию на выступление на Олимпиаде в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. В комитете предполагают, что спортсмены этих стран-союзниц по войне против Украины будут среди "нейтральных участников". Глава МОК Томас Бах заявил о намерении рассмотреть допуск российских спортсменов, "не поддерживающих войну в Украине".

Президент Владимир Зеленский заявил, что вернуть российских спортсменов на Олимпиаду – это сказать всему миру, что террор может быть приемлем.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба указал: МОК закрывает глаза на то, что подавляющее большинство российских спортсменов, которых он хочет допустить к летним Играм 2024 года в Париже, – это военнослужащие ВС РФ.

Андрій Водяний

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