Более 30 стран призвали МОК не допускать россиян и беларусов на Олимпиаду
Правительства 34 стран обратились к Международному олимпийскому комитету (МОК) с призывом не допускать спортсменов из России и Беларуси к Олимпиаде. Соответствующее заявление опубликовано на сайте правительства Великобритании.
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В заявлении 34 стран отмечается, что в России и Беларуси спорт и политика тесно переплетены.
"У нас есть серьезные опасения по поводу того, насколько реально для российских и беларуских олимпийцев выступать в качестве "нейтральных" – соблюдая условие МОК об отсутствии идентификации со своей страной – когда они напрямую финансируются и поддерживаются их государствами (в отличие, например, от профессиональных теннисистов)", – заявили представители 34 стран.
"Тесные связи между российскими спортсменами и российскими военными также вызывают явную озабоченность", – говорится в заявлении.
Подчеркивается, что МОК должен решить эти серьезные проблемы.
Представители 34 стран также обратили внимание на отсутствие ясности и конкретных деталей модели "нейтралитета" в МОК.
Учитывая вышесказанное, представители стран заявили, что не согласны с тем, что спортсменов из России и Беларуси следует допускать к соревнованиям.
Заявление подписали: Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Исландия, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, США, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония, Южная Корея, Япония.
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