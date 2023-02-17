"Жалкое лицемерие". Кулеба оценил попытки главы МОК протянуть РФ и Беларусь на Игры-2024

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал лицемером главу Международного олимпийского комитета Томаса Баха за его позицию, подразумевающую участие спортсменов из РФ и Беларуси в Олимпийских играх. Об этом он сказал газетам медиа-группы Funke, пишет RND.

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"Лицемерие президента МОК и комитета просто жалко", – сказал он, отметив, что страна, совершающая военную агрессию против другой страны, которая была осуждена подавляющим большинством Генассамблеи ООН, должна терять право на участие в Олимпийских играх – "и это также относится ко всем ее спортсменам".

МОК добивается возвращения спортсменов обеих стран на международную спортивную арену под "нейтральными флагами" при условии, что они "четко привержены Олимпийской хартии" и "не будут активно поддерживать войну" своих стран против Украины.

Министр назвал это неприемлемым компромиссом. Участие спортсменов РФ и РБ в международных состязаниях во время геноцидной войны "противоречило бы всем моральным, спортивным и политическим нормам", заявил Кулеба.

Он напомнил, что большинство российских спортсменов, завоевавших медали на прошедших Олимпийских играх, представляли спортивные секции российской армии.

Глава МИД подтвердил возможность бойкота Украиной Игр, если атлетов страны-оккупанта и ее союзницы Беларуси допустят к соревнованиям в Париже летом 2024 года: "Это один из нескольких вариантов".

Євген Пилипенко

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