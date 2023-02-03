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МОК пытается прикрыть преступления России нейтральным флагом – Кулеба

Цей матеріал також доступний українською
03.02.2023, 21:40
МОК пытается прикрыть преступления России нейтральным флагом – Кулеба - Фото
Дмитрий Кулеба (фото – ЕРА)

Международный олимпийский комитет должен прекратить попытки прикрыть российские преступления нейтральными флагами. Об этом написал в Twitter глава МИД Дмитрий Кулеба.

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Министр отреагировал на решение оргкомитета Олимпийских игр 2024 года в Париже, который заявил, что будут следовать решению МОК допустить участие в играх для спортсменов из России и Беларуси под "нейтральным флагом"

"С прошлого года 231 украинский спортсмен и тренер были убиты россиянами, 15 ранены, 28 захвачены, четверо пропали без вести. Эта геноцидная война развязана Путиным, но ведут ее обычные россияне. МОК должен прекратить попытки прикрыть российские преступления белыми флагами", – написал Кулеба.

СПРАВКА. 25 января 2023 года МОК заявил, что солидарен с предложением Олимпийского совета Азии, допустить атлетов из РФ и Беларуси к участию в азиатских соревнованиях, где можно будет завоевать лицензию на выступление на Олимпиаде в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. В комитете предполагают, что спортсмены этих стран-союзниц по войне против Украины будут среди "нейтральных участников". Глава МОК Томас Бах заявил о намерении рассмотреть допуск российских спортсменов, "не поддерживающих войну в Украине".
Сергій Бережний
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Олимпиада 2024 Спорт санкции дмитрий кулеба мок
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