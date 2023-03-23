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Глава МОК после протеста из-за РФ на Олимпиаде: Спорт не должен быть инструментом политики

Цей матеріал також доступний українською
23.03.2023, 00:01
Глава МОК после протеста из-за РФ на Олимпиаде: Спорт не должен быть инструментом политики - Фото
Томас Бах (Фото - EPA)

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах после протестов против участия РФ и Беларуси в Олимпиаде заявил, что "спортсмены не должны стать инструментом политики". Об этом сообщает Sky news.

22 марта в немецком городе Эссен прошла акция протеста против позиции президента МОК по поводу участия в Олимпиаде спортсменов из РФ и Беларуси.

Бах в этот день находился с визитом в Эссене. Перед выступлением Баха на Рурском политическом форуме активисты вышли с протестом, держа в руках фотографии разбомбленных россиянами в Украине спортивных объектов и плакаты, призывающие к полному запрету участия в Олимпиаде спортсменов из двух стран.

Бах заявил, что Олимпийские игры должны держаться подальше от политики, иначе они рискуют потерять свою "объединяющую силу".

"Если политика решает, кто может участвовать в соревнованиях, то спорт и спортсмены становятся инструментами политики", – сказал он.

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Оксана Житнюк
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Олимпийские игры Олимпиада мок томас бах
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