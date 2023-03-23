Глава МОК после протеста из-за РФ на Олимпиаде: Спорт не должен быть инструментом политики
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах после протестов против участия РФ и Беларуси в Олимпиаде заявил, что "спортсмены не должны стать инструментом политики". Об этом сообщает Sky news.
22 марта в немецком городе Эссен прошла акция протеста против позиции президента МОК по поводу участия в Олимпиаде спортсменов из РФ и Беларуси.
Бах в этот день находился с визитом в Эссене. Перед выступлением Баха на Рурском политическом форуме активисты вышли с протестом, держа в руках фотографии разбомбленных россиянами в Украине спортивных объектов и плакаты, призывающие к полному запрету участия в Олимпиаде спортсменов из двух стран.
Бах заявил, что Олимпийские игры должны держаться подальше от политики, иначе они рискуют потерять свою "объединяющую силу".
"Если политика решает, кто может участвовать в соревнованиях, то спорт и спортсмены становятся инструментами политики", – сказал он.
- Оргкомитет Олимпиады-2024 заявил, что разрешит участие спортсменам РФ под "нейтральным флагом". Зеленский в ответ заявил, что РФ убивает под разной символикой, а иногда и вовсе без нее.
- Правительства 34 стран обратились к МОК с призывом не допускать спортсменов из России и Беларуси к Олимпиаде.
- Зеленский заявил, что вернуть российских спортсменов на Олимпиаду – это сказать всему миру, что террор может быть приемлем.
- МОК назвал "неконструктивной и клеветнической" критику со стороны Украины. Также глава МОК призвал Украину не бойкотировать Олимпиаду из-за участия россиян.
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