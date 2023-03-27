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Украина, Польша и страны Балтии призвали не допускать к соревнованиям россиян и беларусов

Цей матеріал також доступний українською
27.03.2023, 14:58
Украина, Польша и страны Балтии призвали не допускать к соревнованиям россиян и беларусов - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: twitter.com/DmytroKuleba)

Украина, Эстония, Латвия, Литва и Польша обратились к Международному олимпийскому комитету с совместным заявлением о недопущении российских и беларуских спортсменов к международным спортивным соревнованиям. Об этом сообщает МИД.

28-30 марта 2023 года состоится очередное заседание исполнительного комитета МОК.

В связи с этим Украина, Эстония, Латвия, Литва и Польша решили повторить свою позицию о недавних призывах МОК по определению путей допуска российских и беларуских спортсменов к соревнованиям как "нейтральных".

"Мы хотим подчеркнуть, что не национальность спортсменов определяет их роль, а тот факт, что они спонсируются/поддерживаются своими правительствами или компаниями, поддерживающими кремлевский режим, который продолжает свою агрессивную войну против Украины, или даже они являются непосредственно российскими военными", – говорится в заявлении.

Авторы заявления напомнили МОК, что каждый день российские военные атакуют гражданскую инфраструктуру Украины, в том числе спортивные сооружения, и убивают украинцев, среди которых – украинские спортсмены.

"Миллионы граждан Украины, включая спортсменов и их семьи, были вынуждены покинуть свои дома из-за российской оккупации. Многие спортсмены из Украины до сих пор не могут участвовать в спортивных соревнованиях из-за нападения России на их страну", – говорится в заявлении.

Украина, Эстония, Латвия, Литва и Польша подчеркнули, что нет никакой причины отходить от режима исключения для российских и беларуских спортсменов, установленного МОК больше года назад сразу после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

В заявлении МОК призвали не допускать к соревнованиям россиян и беларусов, и отметили, что Россия и Беларусь могут вернуть спортсменов в международное спортивное сообщество. Для этого нужно прекратить захватническую войну против Украины.

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Наталія Медведєва
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