UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россияне жестоко убивают украинских военнопленных после допроса: перехват разговора палача видео

Цей матеріал також доступний українською
27.04.2023, 12:33
Россияне пошли танками, БМП и пехотой. Десантники показали видео отражения тяжелого штурма
Россияне пошли танками, БМП и пехотой. Десантники показали видео отражения тяжелого штурма
"Залетел на дискотеку". Украинский дрон-камикадзе атаковал "в лоб" пятерых россиян – видео
"Залетел на дискотеку". Украинский дрон-камикадзе атаковал "в лоб" пятерых россиян – видео

Служба безопасности Украины пишет, что жестокие убийства российскими оккупантами украинских военнопленных после допросов – не единичные случаи. Об этом можно узнать из аудиоперехвата разговора, который выложила Служба.

По данным правоохранителей, российский оккупант, который разговаривает по телефону с женщиной, находится на позициях в Харьковской области.

"Люди, которые военнопленные... Их нам смысла нет держать. Ну, потому что всю информацию с них выпытываем. Дальше нет смысла держать. Вот... Их надо утилизировать", – произносит военный страны-террориста.

Он рассказал ей, что убивать пленных "не все соглашаются", но "приходится делать", и для него это "не впервые, мне по**й".

Читайте также: Пригожин заявил, что террористы Вагнера не будут брать пленных. Малюська отреагировал 

Далее оккупант в подробностях рассказывает, как перерезает человеку горло или убивает его шомполом от автомата. По его словам, таких "случаев" у него "хватает", и совершать военные преступления приходится ночью.

СБУ указала, что личность палача, его данные, место службы и круг общения уже установлены. Это, по информации спецслужб, Сучко Евгений Юрьевич из Новгородской области РФ, 1995 года рождения, которого мобилизовали осенью 2022 года.

Служба расследует более 35 000 уголовных дел по факту нарушения законов и обычаев войны.

Читайте также: В оккупации "приговорили" защитника Мариуполя к 22 годам заключения – омбудсмен

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнавоенные преступленияубийствоперехват
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 