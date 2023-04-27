Служба безопасности Украины пишет, что жестокие убийства российскими оккупантами украинских военнопленных после допросов – не единичные случаи. Об этом можно узнать из аудиоперехвата разговора, который выложила Служба.
По данным правоохранителей, российский оккупант, который разговаривает по телефону с женщиной, находится на позициях в Харьковской области.
"Люди, которые военнопленные... Их нам смысла нет держать. Ну, потому что всю информацию с них выпытываем. Дальше нет смысла держать. Вот... Их надо утилизировать", – произносит военный страны-террориста.
Он рассказал ей, что убивать пленных "не все соглашаются", но "приходится делать", и для него это "не впервые, мне по**й".
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Далее оккупант в подробностях рассказывает, как перерезает человеку горло или убивает его шомполом от автомата. По его словам, таких "случаев" у него "хватает", и совершать военные преступления приходится ночью.
СБУ указала, что личность палача, его данные, место службы и круг общения уже установлены. Это, по информации спецслужб, Сучко Евгений Юрьевич из Новгородской области РФ, 1995 года рождения, которого мобилизовали осенью 2022 года.
Служба расследует более 35 000 уголовных дел по факту нарушения законов и обычаев войны.
- 24 апреля 2023 года в России взяли "вагнеровца", признавшегося в убийствах гражданских и обвинявшего Пригожина.
- 27 апреля в ОГП сообщили, что Россия совершила более 80 000 военных преступлений и убила более 10 000 гражданских.
- Reuters пишет, что ФБР работает с фирмами США для сбора доказательств военных преступлений России.
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