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В оккупации "приговорили" защитника Мариуполя к 22 годам заключения – омбудсмен

Цей матеріал також доступний українською
26.04.2023, 15:24
В оккупации
Дмитрий Лубинец (Фото - Facebook Дмитрий Лубинец)

Россияне и их марионетки на временно оккупированной территории "приговорили" к 22 годам заключения военнослужащего 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Андрея Петренко. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

На оккупированной территории россияне "признали виновным" Петренко в "убийстве мирного жителя" из снайперской винтовки во время обороны Мариуполя в марте 2022 года и во время судилища использовали законодательство РФ.

Омбудсмен отметил, что фейковый "суд" – незаконный и не будет иметь никаких юридических последствий.

Он отметил, что такие "приговоры" нарушают Женевскую конвенцию о правах пленных на справедливый суд и недопущение пыток, поэтому их можно считать военным преступлением.

  • 10 апреля 2023 года Лубинец сообщил, что Россия в течение нескольких месяцев отказывается обменивать некоторых своих граждан.

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Артем Джеріпа
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война военные преступления военнопленные Дмитрий Лубинец
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