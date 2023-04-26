В оккупации "приговорили" защитника Мариуполя к 22 годам заключения – омбудсмен

Россияне и их марионетки на временно оккупированной территории "приговорили" к 22 годам заключения военнослужащего 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Андрея Петренко. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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На оккупированной территории россияне "признали виновным" Петренко в "убийстве мирного жителя" из снайперской винтовки во время обороны Мариуполя в марте 2022 года и во время судилища использовали законодательство РФ.

Омбудсмен отметил, что фейковый "суд" – незаконный и не будет иметь никаких юридических последствий.

Он отметил, что такие "приговоры" нарушают Женевскую конвенцию о правах пленных на справедливый суд и недопущение пыток, поэтому их можно считать военным преступлением.

10 апреля 2023 года Лубинец сообщил, что Россия в течение нескольких месяцев отказывается обменивать некоторых своих граждан.

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Артем Джеріпа

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