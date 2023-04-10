UA EN
UA EN
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Украину из плена вернулись 80 защитников и 20 защитниц. Появилось видео видео

Цей матеріал також доступний українською
10.04.2023, 20:44
Видео: СБУ
Россияне пошли танками, БМП и пехотой. Десантники показали видео отражения тяжелого штурма
Россияне пошли танками, БМП и пехотой. Десантники показали видео отражения тяжелого штурма
Танк РФ хотел сбежать от спецназа СБУ "Альфа". Его уничтожил дрон-камикадзе: видео удара
Танк РФ хотел сбежать от спецназа СБУ "Альфа". Его уничтожил дрон-камикадзе: видео удара

В Украину из плена страны-оккупанта вернулись 80 защитников и 20 защитниц. Служба безопасности Украины опубликовала видео.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными сообщали, что почти половина из освобожденных пленных имеют тяжелые ранения, болезни или подвергались пыткам. 

В частности, удалось освободить 24 нацгвардейца, 22 пограничника, 22 представителя Военно-морских сил, 21 военнослужащего ВСУ и 11 бойцов территориальной обороны.

В штабе также опубликовали кадры возвращения военнослужащих из плена.

Кроме того, омбудсмен Дмитрий Лубинец опубликовал видео первого звонка матери освобожденного из плена воина, у которого недавно родилась дочь.

  • Предыдущий обширный обмен пленными состоялся 7 марта. Тогда в Украину из плена страны-агрессора вернулись 130 военных.

Смотрите также: Медицина, новости, игра в футбол. Омбудсмен показал фото из лагеря для пленных россиян

Мілана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнасбупленДмитрий Лубинец
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 