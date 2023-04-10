В Украину из плена страны-оккупанта вернулись 80 защитников и 20 защитниц. Служба безопасности Украины опубликовала видео.

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В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными сообщали, что почти половина из освобожденных пленных имеют тяжелые ранения, болезни или подвергались пыткам.

В частности, удалось освободить 24 нацгвардейца, 22 пограничника, 22 представителя Военно-морских сил, 21 военнослужащего ВСУ и 11 бойцов территориальной обороны.

В штабе также опубликовали кадры возвращения военнослужащих из плена.

Кроме того, омбудсмен Дмитрий Лубинец опубликовал видео первого звонка матери освобожденного из плена воина, у которого недавно родилась дочь.

Предыдущий обширный обмен пленными состоялся 7 марта. Тогда в Украину из плена страны-агрессора вернулись 130 военных.

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Мілана Головань

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