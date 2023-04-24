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Пригожин заявил, что террористы Вагнера не будут брать пленных. Малюська отреагировал

Цей матеріал також доступний українською
24.04.2023, 13:37
Пригожин заявил, что террористы Вагнера не будут брать пленных. Малюська отреагировал - Фото
Евгений Пригожин (Фото: скриншот видео)

Министр юстиции Денис Малюська сказал, что заявления главаря террористической группы Вагнера Евгения Пригожина о том, что его "подчиненные" не будут брать пленных — это попытка скрыть свои преступления. Об этом он написал в Facebook.

По его словам, убийство военных, которые сдаются плен, жестокое обращение с ними и приказ не брать пленных — это военные преступления. 

Он отметил, что в Украине были, есть и будут пленные террористы Вагнера, а треть из них были ранены и получили медицинскую помощь, что говорит о том,  что украинцы соблюдают международного гуманитарное право и собственный Уголовный кодекс. 

"Украина — не Россия, как писал еще Кучма, мы не можем позволить себе совершать военные преступления, мы часть европейской цивилизации и уважаем верховенство права. Не в последнюю очередь поэтому мы и имеем поддержку наших международных партнеров", — заявил министр.

Малюська подчеркнул, что чем больше будет пленных, тем больше будет обменов и возвращения украинских воинов домой. 

"Оккупанты фейками пытаются прикрыть собственную жестокость и военные преступления. Так же фейками они провоцируют наших военных опуститься до их уровня и стать военными преступниками, чтобы иметь возможность на весь мир заявлять, что мы одинаковые. Традиционно", — резюмировал он.

  • Недавно экс-командиры группы Вагнера рассказали о массовых убийствах гражданских и военнопленных украинцев, зверствах и других военных преступлениях, которые они совершили на войне против Украины по приказам Пригожина.
  • 12 апреля 2023 года в сети распространилось видео с жестокой казнью оккупантами украинского военного. СБУ начала расследование.
  • В ВСУ опровергли заявление Пригожина о контроле РФ над 80% Бахмута.

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Дмитро Гриниченко
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